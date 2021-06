Jak bezpečně používat komunikační nástroje a předejít vážným problémům

Komerční sdělení: V dnešní době se už prakticky drtivá většina z nás neobejde bez chytrého telefonu, tabletu a počítače. Jen v roce 2020 síť internet využívalo 81 % Čechů starších 16 let a 70 % české populace vlastní mobilní telefon.

S tím samozřejmě úzce souvisí i aplikace třetích stran, kterých máme v samotných zařízení více než dost. Málokdo si ale uvědomuje, co vše je poskytovatel takového programu o nás schopen zjistit. Pojďme se proto podívat na to, jak samotné aplikace vlastně fungují a jak se při jejich používání můžeme chránit.

Údaje o poloze nám pomáhají k rychlému a efektivnějšímu vyhledávání. Například v případě, kdy potřebujeme najít nejlépe hodnocenou restauraci, zjistit předpověď počasí na následující dny, provést on-line platbu, anebo se případně seznámit s potenciálními partnery v našem blízkém okolí. Tady to ale zdaleka nekončí. Polohové služby jsou navíc čím dál více využívány ke kontrole našich ratolestí.

Ne všichni uživatelé si však uvědomují, co vše ve skutečnosti sdílí a jakým rizikům se tak vystavují. Získaná data ze stažených aplikací jsou totiž nesmírně důležitá pro nejrůznější společnosti a cílení reklamy. Informace o tom, kde jsme, co děláme, co jsme vyhledávali na internetu a jaké jsou naše zájmy, můžeme považovat za nesmírně cenné údaje, které lze využít například pro marketingové kampaně. V některých případech je ale aktivace funkce sledování polohy prospěšná a může dopomoct či zlepšit náš život.

Hlavní problém spočívá v tom, že samotným sdílením polohy můžeme říct více, než bychom sami chtěli. Může se jednat například o údaje o našem zdraví, práci, podrobnosti o chodu domácnosti a spousty dalších. Bezesporu se jedná o velice citlivá data, která by měla zůstat chráněna.

Bohužel, stejně jako u jiných citlivých dat, mohou být data ze služby pro určování polohy zneužita třetími stranami. Odborníci v oblasti ochrany osobních údajů vyžadovali nejen lepší ukládání informací o poloze, ale také snížení velikosti dat uložených v chytrých telefonech, omezení četnosti, se kterou aplikace a zařízení mohou kontrolovat aktuální polohu a šifrování dat o poloze v mobilních zařízeních.

V současné době není zatím možné v chytrém telefonu zcela vypnout sledování polohy. Existují naštěstí způsoby, jak ho omezit a tím zamezit sdílení našich dat se společnostmi třetích stran.

Jak zamezit odesílání informací o poloze

Vypněte služby pro určování polohy: Služby pro určování polohy můžete vypnout úplně nebo jen pro vybrané aplikace. Většina aplikací ke svému správnému chodu informace o poloze nepotřebuje. V telefonech s Androidem i v iPhonech se stačí podívat do nabídky Nastavení – Ochrana osobních údajů / Soukromí .

Služby pro určování polohy můžete vypnout úplně nebo jen pro vybrané aplikace. Většina aplikací ke svému správnému chodu informace o poloze nepotřebuje. V telefonech s Androidem i v iPhonech se stačí podívat do nabídky – / . Používejte VPN: Virtuální privátní síť vytváří soukromý tunel mezi chytrým telefonem a internetem, ve kterém jsou přenos dat a aktivity na webu šifrovány a chráněny před sledováním a hackery.

Virtuální privátní síť vytváří soukromý tunel mezi chytrým telefonem a internetem, ve kterém jsou přenos dat a aktivity na webu šifrovány a chráněny před sledováním a hackery. Vyžadujte dotaz na připojení: Ujistěte se, že telefon požádá o povolení připojit se ke každé vyhledané síti, namísto aby se automaticky připojil k nezaheslované síti se zpravidla nejsilnějším signálem. V nabídce Nastavení – Wi-Fi – zapněte možnost Požádat o připojení k sítím .

Ujistěte se, že telefon požádá o povolení připojit se ke každé vyhledané síti, namísto aby se automaticky připojil k nezaheslované síti se zpravidla nejsilnějším signálem. V nabídce – – zapněte možnost . Odinstalujte aplikace: Programy, které už například nepoužíváte, anebo jste na ně úplně zapomněli, můžete z vašeho zařízení rovnou odstranit.

Mezi Čechy roste i obliba internetového bankovnictví a online nakupování. Vlastní internetové bankovnictví mají již téměř dvě třetiny dospělých (63 %) a přes internet v roce 2019 nakoupilo 59 % osob. Internetové bankovnictví u nás používá výrazně vyšší podíl lidí než v případě všech našich sousedů.

Jak tedy zamezit napadení bankovního účtu?

Unikátní přihlašovací údaje: Do internetového bankovnictví si vždy zvolte přihlašovací údaje, které jinde na internetu nepoužíváte . Kombinaci silného hesla a dvoufaktorového ověřování v tomto směru vnímejte jako povinnost.

Do internetového bankovnictví si vždy zvolte přihlašovací údaje, které . Kombinaci silného hesla a dvoufaktorového ověřování v tomto směru vnímejte jako povinnost. Zapamatujte si uživatelské jméno a heslo: Potrénujte své mozkové závity a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví se naučte nazpaměť .

Potrénujte své mozkové závity a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví se . Přihlašovací údaje zadávejte pouze při přihlašování: Velmi oblíbenou metodou, jak vylákat z nic netušících uživatelů přihlašovací údaje, je phishing . Zločinci vám odešlou e-mail, ve kterém se vydávají za vaši banku, odkážou vás na falešnou stránku , která připomíná stránky vaší banky, a předloží vám formulář, do kterého máte vyplnit své údaje.

Velmi oblíbenou metodou, jak vylákat z nic netušících uživatelů přihlašovací údaje, je . Zločinci vám odešlou e-mail, ve kterém se vydávají za vaši banku, odkážou vás na , která připomíná stránky vaší banky, a předloží vám formulář, do kterého máte vyplnit své údaje. Nepovolujte zapamatování hesla: Funkce zapamatování hesla v prohlížeči se sice může zdát jako šikovná pomůcka pro rychlejší přihlašování, ale v případě internetového bankovnictví může přijít draho. Každé solidní internetové bankovnictví by tuto funkci nemělo dovolit , ale pro jistotu se o to ani nepokoušejte (například přidáváním doplňků/rozšíření do prohlížeče).

Funkce zapamatování hesla v prohlížeči se sice může zdát jako šikovná pomůcka pro rychlejší přihlašování, ale v případě internetového bankovnictví může přijít draho. Každé solidní internetové bankovnictví by tuto funkci , ale pro jistotu se o to ani nepokoušejte (například přidáváním doplňků/rozšíření do prohlížeče). Nepřihlašujte se z cizích zařízení a veřejných Wi-Fi: Nikdy se do internetového bankovnictví nepřihlašujte odjinud než z vlastního počítače a smartphonu.

Nikdy se do internetového bankovnictví nepřihlašujte odjinud než z vlastního počítače a smartphonu. Používejte antivirus a bezpečný prohlížeč: Antivirus vás sice neochrání před vyzrazením přihlašovacích údajů, ale může včas zastavit takzvané keyloggery , které zaznamenávají, co píšete na klávesnici (tedy například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví). Vždy proto používejte aktualizovaný antivirový software .

Antivirus vás sice neochrání před vyzrazením přihlašovacích údajů, ale může včas zastavit takzvané , které zaznamenávají, co píšete na klávesnici (tedy například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví). Vždy proto používejte . Pravidelně kontrolujte stav svých účtů

Nastavte si nižší hranice limitů pro platby a výběry

Vždy je ale nutné, abyste při práci na telefonu, tabletu i počítači byli maximálně obezřetní a vsázeli na selský rozum. Vyvarujte se proto pochybným stránkám a softwaru.

