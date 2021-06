Drag and Drop v iOS 15 funguje napříč všemi aplikacemi

iOS 15 je již několik dnů v rukou beta testerů, kteří tak mohou jednak ověřit všechny novinky, které Apple během WWDC 2021 představil, zároveň se však mohou v útrobách nového systému vrtat tak, že sem tam přijdou na něco nového. Vylepšení funkce Drag and Drop není žádné velké tajemství, testeři však ve velkém potvrzují, že jde o velice praktickou věc, která značně usnadňuje používání iPhonu.

Jak můžete vidět na videu v přiloženém Tweetu níže, funkce Drag and Drop v iOS 15 funguje napříč systémem a je tak možné ji využívat mezi jednotlivými aplikacemi. Na videu je jasně vidět, jak je možné vzít fotografii z galerie a přesunout jí přes plochu a seznam otevřených aplikací tam, kam chcete – v tomto případě například do aplikace Mail. Funkčnost této novinky se nevztahuje pouze na multimediální soubory, stejným způsobem je možné například přesouvat textová pole zkopírovaná z nějakého článku či souvislejšího textu v dokumentu.

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Funkce Drag and Drop mezi aplikacemi je dostupná na iPadech, a to už od roku 2017. Komentáře (nejen) pod výše uvedeným tweetem však naznačují, že o této funkci velká část uživatelů vůbec neví, nebo ji neumí použít. To by se mohlo implementací do iOS 15 změnit. Vzhledem k funkčnosti je třeba zmínit to, že při použití Drag and Drop se přenášený obsah kopíruje, nikoliv přesouvá. Stále tedy zůstane na své původní pozici.

Aktivace funkce je velice jednoduchá, stačí vybrat a podržet prst na objektu, druhým prstem pak gestem zavřít aplikaci (nebo za použití Home Buttonu na starších modelech iPhonů) a skrze multitaskingové okno vybrat cílovou aplikaci, kde se objekt vloží na vybrané místo přesunutím a následným zvednutím prstu z obrazovky.