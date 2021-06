Takto bude vypadat Windows 11

U microsoftí konkurence je v posledních dnech a týdnech rušno. Technologický gigant se totiž chystá představit nový Windows 11, a to už 24. června. O tomto systému se dosud příliš nevědělo. Samozřejmostí jistě byly nové ikony, funkce a oživený design. Včera ale došlo k velkému úniku a my se už nyní můžeme podívat, jak bude konkurence macOS vypadat. Omrknout nový Windows 11 můžete v galerii pod tímto odstavcem. Jak se vám Windows 11 líbí?

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021