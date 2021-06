Podívejte se na minifilm stáje F1 Red Bull Racing mapující její výlet po ČR a SR

Je tomu jen pár týdnů, co mohli čeští i slovenští fanoušci motorsportu obdivovat v našich luzích a hájích monopost F1 stáje Red Bull Racing řízený legendárním pilotem Davidem Coulthardem. Ten si udělal malý road trip po České a Slovenské republice, aby se nejen pokochal zdejšími krásami, ale aby i dostal formuli na místa jí dosud zapovězená. Projel se tak třeba po Karlově mostě či Lednicko-valtickém areálu a své motory pořádně rozburácel i na ulicích Bratislavy (u čehož jsme byli i my a v tomto článku se můžete podívat na náš foto a video report pořízený na iPhone 12 Pro). A jelikož byly všechny tyto okamžiky důkladně pro účely marketingové kampaně budující povědomí o Red Bullu jako takovém zaznamenávány, můžeme se nyní podívat na celý tento československý road trip v minifilmu zveřejněném na oficiálním youtubovém kanále Red Bullu. Jeho premiéra se odehrála dnes v 10:00 – tedy pokud čtete tento článek hned po jeho vydání, právě v tuto chvíli.

Pokud se vám snímek líbil, budeme velmi rádi, když nám do komentářů pod tento článek napíšete, co konkrétně se dle vás Red Bullu povedlo nejvíce. Adeptů na nejlepší záběr je ve videu opravdu spoustu a proto věříme, že jste z něj stejně jako my v redakci doslova nadšeni.