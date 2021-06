Recenze Bang & Olufsen BeoPlay HX: Ponořte se do světa hudby

V dnešní recenzi se podíváme na zoubek novince od proslulé dánské společnosti Bang & Olufsen, konkrétně novince s označením BeoPlay HX. Jedná se o over-ear bezdrátová sluchátka s podporou ANC, u kterých B&O láká na perfektní zvuk, skvělou ergonomii a dobrou výdrž. Pojďme se podívat, zdali je tomu opravdu tak.

Specifikace

Jako vždy se nejprve pojďme podívat do oficiálních specifikací, co si B&O u tohoto modelu připravil. Jak již padlo výše, jde o over-ear bezdrátová sluchátka, v nichž se o zvukový projev starají speciální na míru tohoto modelu dělané 40 mm dynamické měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 20 Hz – 22 kHz, citlivostí 95 dB a impedancí 24 Ohmů. O bezdrátový provoz se v případě tohoto modelu stará integrovaná baterie o kapacitě 1 200 mAh, díky které sluchátka vydrží až 35 hodin provozu se zapnutým ANC, a až 40 hodin provozu pouze přes Bluetooth. Plné nabití baterie pak zabere zhruba 3 hodiny. Model je možné používat i v klasickém režimu připojení s kabelem, který je součástí balení.

Co se týče výbavy, kromě již zmiňovaného adaptivního ANC (o kterém ještě bude řeč) nabídnou sluchátka podporu pro kodeky AAC, SBC a především aptX Adaptive, který si však majitelé Apple produktů příliš neužijí z důvodu nekompatibility. Na těle sluchátek se nachází celkem 8 mikrofonů, přičemž 4 se starají o zpracování hlasu, další 4 pak pro vyhodnocování funkce ANC. Z hlediska konektivity se zde nachází Bluetooth 5.1 s dosahem až 12 metrů, sluchátka si pak „pamatují“ posledních 8 připojených zařízení.

Zpracování

První, na co po rozbalení narazíte je transportní obal, který je z polotvrdého materiálu a nabídne sluchátkům základní míru ochrany při transportu. V obale najdeme výklopnou schránku na příslušenství, ve kterém se z výroby nachází 3,5 mm audio kabel v délce 125 cm a stejně dlouhý USB-A/USB-C nabíjecí kabel. V tomto ohledu by možná nebylo od věci, pokud by byly kabely opletené látkou v barvě sluchátek. V této cenové relaci bych to možná i očekával, oba kabely jsou však jen pogumované. V praktické schránce je ještě plno místa na další drobnosti a příslušenství, které si můžete ke sluchátkům dokoupit (například adaptér do letadla či jiné/kratší kabely), nebo pokud máte nějaké specifické u sebe).

Pojďme se však podívat na sluchátka jako taková, která na první pohled zaujmou svou hmotností, která je při 285 gramech překvapivě nízká. Hned na první dobrou jsou však patrné prémiové materiály, na které jsme u sluchátek této značky zvyklí. Rám je z hliníku, z téhož materiálu jsou i středové panely na mušlích, které jsou jinak plastové. Náušníky jsou z velmi jemné kůže, která potahuje polstrování z paměťové pěny, která je velice pohodlná i při delším používání a skvěle se přizpůsobí hlavě či například i brýlím, což se v létě nejen hodí, ale zároveň to nekazí funkčnost ANC, což je u některých modelů častý problémem.

Hlavový most je ze spodní strany potažený látkou a bohatě polstrovaný, na horní straně se nachází kožený proužek, který jen podtrhuje celkové vzezření a špičkový dojem z provedení sluchátek. Z hlediska zpracování sluchátek jako takových není co vytknout, jedinou drobností může být fakt, že sluchátka není možné jakkoliv složit. Při transportu tak vždy zaberou více místa než modely, které je možné „zlomit“ do kompaktního tvaru.

Ergonomie a ovládání

Špičkové provedení jde ruku v ruce s ergonomií, která je perfektní. Díky své hmotnosti jsou sluchátka opravdu pohodlná, a polstrování náušníků je velice povedené. Jak již padlo výše, náušníky skvěle těsní i se slunečními brýlemi, což nebývá pravidlem a při zapnutém ANC to u některých modelů způsobuje deformace ve zvuku. V tomto případě to problém není. Mušle rotují po dvou osách a nabídnou standardní rozsah pohybu, měly by se tedy přizpůsobit hlavě každého uživatele. Ani při vícehodinovém poslechu pohodlí neklesá, jediným problémem (obzvláště v tomto období) může být pocení uší uvnitř mušlí. To je však problém, který se týká všech over-ear sluchátek s uzavřenou konstrukcí ozvučnic.

Z hlediska ovládání najdeme základní ovládací prvky na těle sluchátek, doplňující a rozšiřující funkce je možné využít po spárování s aplikací Bang & Olufsen. Na pravé straně sluchátek najdeme ovládání pro vypnutí/zapnutí a párování, na levé pak tlačítko pro hlasovou asistentku a další pro ANC. Hliníkový středový panel na pravé straně pak nabídne dotykové ovládání s podporou několika gest, kterými se ovládá přehrávání hudby či příjem/odmítnutí hovorů.

V aplikaci B&O pak najedeme obvyklé možnosti nastavení, při prvním použití a spárování se sluchátky však zaujme krátký „výukový režim“, který uživateli představí všechny funkce sluchátek. V prostředí aplikace je možné namapovat několik profilů ekvalizéru za pomocí čtyřsměrného ovladače, upravit intenzitu fungování funkce ANC či Transparentního režimu, zapnout/vypnout funkci detekce sundání sluchátek z hlavy, která by měla přerušit přehrávání hudby v případě, kdy si sluchátka sejmete z hlavy (v mém případě to fungovalo tak na 90 %), stáhnout nový firmware atd.

Zvuková kvalita

Zvukový přednes je velice příjemný, sluchátka zaujmou především tím, jak dokážou vtáhnout posluchače a doslova ho obklopit poslouchanou hudbou. Produkce je velice jasná a vyvážená, specifické ladění dle osobních preferencí je možné v doprovodné aplikaci, v základním režimu však sluchátka nabídnou poměrně neutrální přednes s příjemnými a čitelnými výškami, decentními basy a hutnými středy včetně skvělého podání vokálů. Dostupná hlasitost by měla vyhovovat všem uživatelům, byť na úplně nejvyšší hlasitost už se přednes mírně slévá dohromady a může docházet k drobnému zkreslení, v tomto ohledu však velmi záleží na tom, co zrovna posloucháte. Za zmínku stojí režim adaptivního ANC, který funguje opravdu dobře a například hluk z městské hromadné dopravy dokáže velice solidně potlačit.

Závěr

Bang & Olufsen BeoPlay HX jsou povedená sluchátka která zaujmou náročnějšího uživatele, který kromě solidního poslechu hledá i velmi solidní zpracování, kvalitní materiály a (subjektivně) povedený design. Nedostatků či míst ke kritice u tohoto modelu moc není, snad jen absence kvalitněji provedených kabelů (které však 99 % uživatelů nikdy nevytáhne z krabice…) nebo možná o něco schopnější, resp. komplexnější možnost nastavení ekvalizéru (nad rámec os basy/výšky). BeoPlay HX nabídnou velmi dobré provedení, zvukový projev, doprovodné funkce i výdrž na baterii. Zdali tyto atributy stojí za cenovku pohybující se na hranici 13 tisíc korun si už musíte vyhodnotit sami.

