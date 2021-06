5 bezplatných video editorů pro Mac, které vás dost možná překvapí svou kvalitou

Situace, ve které potřebujeme rychle sestříhat nějaké to video, se může objevit v životě každého z nás. V případě, že patříte mezi profesionální tvůrce videí a dalšího obsahu, tak zajisté využíváte různé placené a specializované programy, na které jste už zvyklí. Jestliže však patříte spíše mezi amatéry a aplikaci ke střihu videa potřebujete párkrát do roka, tak je zbytečné, abyste na samotném programu utratili mnoho peněz. Pro jednoduché a rychlé sestříhání videa existují aplikace, které jsou k dispozici zdarma – a my se v rámci tohoto článku podíváme na výběr 5 nejlepších z nich.

iMovie

Aplikace je zdarma pro všechny uživatele jablečných počítačů, tak stejně je bezplatně k dispozici i pro iPhone a iPad. Aplikace iMovie je určená především pro uživatele, kteří potřebují rychle a jednoduše sestříhat nějaké video. Rozhodně zde tedy nehledejte profesionální nástroje a možnosti – od toho tady od Applu je Final Cut. Mezi jedno z největších omezení iMovie patří, že nemůžete do časové osy umístit více než jednu vrstvu videa. Na druhou stranu je ale iMovie skvěle optimalizované a bez problému v něm zvládnete sestříhat třeba 4K video, anebo využít klíčování zeleného pozadí. Samozřejmostí je jednoduché uživatelské rozhraní, na které si rychle zvykne většina uživatelů. Součástí aplikace jsou také vybrané zvukové efekty zdarma. Apple iMovie v posledních aktualizacích skvěle vylepšil, tudíž používání této aplikace je opravdu skvělé.

iMovie stáhnete zde

DaVinci Resolve

Pokud hledáte bezplatnou aplikaci, kterou bychom však bez problémů mohli zařadit mezi ty profesionální, tak sáhněte po DaVinci Resolve. Tato aplikace má konkrétně k dispozici dvě verze – tu základní zdarma a profesionální verzi pro studia, za kterou zaplatíte desítky tisíc korun. Pravdou ale je, že s tou základní verzí si vystačí většina obyčejných uživatelů, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. DaVinci Resolve je opravdu mocným nástrojem pro úpravu videí a ve světě střihačů je známý především pro jedny z nejlepších funkcí a možností pro úpravu barev finálního videa. Tato aplikace dále nabízí také hardwarovou akceleraci pro ještě rychlejší práci s programem a renderování videa. Největší omezení má základní verze v tom, jaké rozlišení videa zvládne exportovat – konkrétně je k dispozici SD, HD a Ultra HD. Většině uživatelům tohle samozřejmě vyhovovat bude, některým náročnějším však nemusí. Jak už jsem zmínil, DaVinci Resolve je profesionálnější program, takže se s ním budete muset naučit pracovat.

DaVinci Resolve stáhnete zde

OpenShot

Jestliže hledáte aplikaci, která má otevřený zdrojový kód a stáhnete ji bez problémů prakticky na všech platformách, tak se vám bude líbit OpenShot. Hned na začátek vás v rámci této aplikace může lehce zklamat zastaralé uživatelské rozhraní. Pokud se však nenecháte zaskočit, tak je OpenShot opravdu skvělou aplikací pro stříhání videí zdarma. Konkrétně je OpenShot k dispozici již od roku 2008 a vývojáři s ním cílí především na uživatele, kteří hledají bezplatný, stabilní a přístupný editor videí. Během roku se OpenShot samozřejmě dočká několika aktualizací, avšak na větší počet zapomeňte – co byste také od malého týmu vývojářů u open-source aplikace čekali. Funkce této aplikace se neustále rozrůstají. Aktuálně můžeme zmínit například podporu mnoha formátů, možnost tvoření animací a možnost práce ve více vrstvách, a to jak s videem, tak s audiem. Zmínit dále můžeme přítomnost různých přechodů, kompozicí, titulků a dalších možností, nástrojů a funkcí.

OpenShot stáhnete zde

Shotcut

Další bezplatnou open-source aplikací, na kterou se v rámci tohoto žebříčku podíváme, je Shotcut. Tato aplikace nabízí prakticky všechny funkce, které jsem zmínili výše u OpenShot. Nechybí tedy podpora mnoha různých videí formátů, včetně 4K, ProRes a DNxHD. Shotcut dále nabízí skvělé možnosti pro práci se zvukem, což se rozhodně hodí. Zmínit lze dále relativně velkou knihovnu s různými video efekty (včetně přechodů), společně s jednoduchým a flexibilním uživatelským rozhraním. Shotcut se dále může pochlubit podporou 5.1 prostorového zvuku, funkcemi pro korekci zvuku a filtry, které lze aplikovat na video i zvuk. Oproti OpenShot se Shotcut liší především v uživatelském rozhraní, které je, jak už bylo zmíněno, jednoduché, ale hlavně také o dost modernější – možná se vám v něm tedy bude pracovat lépe. Abyste se s aplikací Shotcut naučili, tak můžete také využít video tutoriály, které se nachází přímo na oficiálních stránkách. Tyto tutoriály jsou tvořeny samotným týmem, který za aplikací Shotcut stojí.

Shotcut stáhnete zde

InVideo

Pokud chcete využít jeden z výše uvedených programů, tak jej musíte nainstalovat. Jestliže však hledáte takovou aplikaci, která je k dispozici online a i přesto nabízí perfektní funkce, tak se vám bude líbit InVideo. Veškeré úpravy, které tedy na videu potřebujete udělat, zvládnete provést přímo ve vašem prohlížeči. To znamená, že k tomu nepotřebujete ani výpočetní výkon – stačí doopravdy stabilní připojení k internetu. InVideo nabízí kromě bezplatného programu také placené – konkrétně Business a Unlimited. V rámci bezplatného programu získáte více něž 3500 různých šablon pro tvorbu videí, společně s obsáhlou knihovnou všemožných médií. Nechybí také funkce pro převod textu na mluvené slovo. Samozřejmě jsou tady ale určitá omezení. Na všech videích, které v InVideo upravíte, se bude nacházet vodoznak, jedno video pak může mít maximálně 15 minut. Po vyzkoušení InVideo dost možná zjistíte, že vám vyhovuje, a tak pro vás nebude problém utratit zhruba 300 korun měsíčně za Business verzi, ve které už se všech omezení zbavíte.

InVideo spustíte zde