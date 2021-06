Jak do iPhone nahrát hudbu

Jak do iPhone nahrát hudbu je odjakživa jedna z nejvyhledávanějším frází všech uživatelů jablečných telefonů. I přesto, že v současné době mnoho uživatelů dává přednost streamovacím službám v podobě Spotify či Apple Music, tak stále existují jedinci, kteří nedají dopustit na staré a dobré nahrávání hudby do iPhone přes iTunes, potažmo Finder. Takoví uživatelé často poslouchají hudbu jen občasně, popřípadě mají oblíbených jen pár interpretů, a tak se jim nevyplatí utrácet za předplatné služeb.

Jak do iPhone nahrát hudbu

Abyste mohli hudbu z Macu do vašeho iPhonu nahrát, tak je nutné, abyste ji měli prvně vloženou v Knihovně aplikace Hudba. Tuto aplikaci stačí otevřít, přesunout se do Knihovna, a poté zde vybrané skladby, alba, umělce či playlisty přesunout. Poté, co se budete mít veškerou hudbu ve zmíněné aplikaci, tak postupujte následovně: