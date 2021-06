Na iPhony míří populární deskovka Na křídlech

Na iPhony míří další digitální verze známé deskové hry. Tentokrát jde o originální Wingspan od herní vývojářky Elizabeth Hargrave. Hra, která svou popularitu přetavila už i v českou verzi Na křídlech, z vás udělá správce přírodní rezervace, do níž budete lákat desítky druhů různých ptáků. Ti vám pak pomůžou ve sbírání bodů, přičemž každý druh nabídne ve hře podobné vlastnosti, kterými oplývá i v reálném světě. Jestřábi jsou tak i ve hře zdatnými predátory, zatímco takové husy vám budou vytvářet velká hejna. Za svou nápaditost a krásné zpracování se hra v roce 2019 dočkala dokonce vyrocniho ocenění pro nejlepší deskovku roku.

Wingspan je na počítačích dostupný už nějaký ten pátek. Verze pro jablíčko á zařízení tak bude od tohoto portu zřejmě k nerozeznání. Hra vám dovolí lákat opeřené kamarády do rezervací jednak v režimu pro jednoho, jednak i ve více lidech. U jedné hry se tak můžete sejít až v pěti hráčích. Vzhledem k povaze hry však nečekejte žádné bratrovražedné souboje. Jedním z velkých plusů hry je její uklidňující atmosféra a to, že at vyhraje kdokoli, budou se všichni snažit o zlepšení podmínek pro divoké ptactvo. A jestli se už na poklidný zážitek hodně těšíte, na App Storu si můžete hru předobjednat už teď. Vyjde vás na 249 korun.