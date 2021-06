Elon Musk má co vysvětlovat. V roce 2018 nezaplatil ani dolar na daních

Elon Musk není jen skvělým vizionářem a hlavou SpaceX či Tesly. Jde taky pravděpodobně o člověka, který moc nemá rád daně. Podle analýzy Elon Musk, jenž je momentálně druhým nejbohatším člověkem na světě, v roce 2018 neplatil federální daně z příjmů. Elon mezi lety 2014 až 2018 zaplatil za růst zvého majetku o 13,9 miliard dolarů na daních celkem 455 milionů dolarů, přičemž jeho zdanitelný příjem činil 1,52 miliard dolarů. V roce 2018 ale neplatil nic.

Elon Musk má tedy co vysvětlovat. Není ale sám. Podivné daňové účetnictví se vyskytuje i Jeffa Bezose, Michaela Bloomberga či Georga Sorose. Na druhou stranu je třeba říct, že když se podíváte na odváděné částky pětadvacítkou nejbohatších Američanů, také byste se na to „vykašlali“. Růst majetku této „pětadvacítky“ činil mezi lety 2014 až 2018 401 miliard dolarů, přičemž daňové odvody za toto pětileté období činily 13,6 miliard dolarů, což je asi 3,4 %. Zajímavé je, že průměrná americká domácnost s ročním příjmem okolo 70 tisíc dolarů platí 14% daň. Za zmíněných pět let nejvíce odvedl Jeff Bezos, a to konkrétně 973 milionů dolarů. Michael Bloomberg pak 292 milionů dolarů. Byť tito boháči platí opravdu velké částky, za „velkou louží“ lidé probírají, proč procento odvodů je takto nízké.