Neomezené úložiště pro kamery v HomeKit Secure Video si užijete jen s jedním tarifem iCloudu

V rámci hlavní WWDC 2021 prezentace zástupci Applu mluvili o spoustě věcí, kterým se z pochopitelných důvodů mohli věnovat jen velmi okrajově s tím, že další detaily prosáknou na světlo světa později. Přesně tak je to i s oznámenou službou iCloud+, která v sobě zahrnuje celou řadu uživatelských benefitů (viz. článek níže). Nyní došlo i k objasnění toho, jak bude fungovat úložiště poskytnuté pro data z domácích HomeKit kompatibilních kamerových systémů.

Služba iCloud+ nabízí například službu Private Relay, která připomíná VPN, Hide My Email nebo právě rozšířenou podporu pro HomeKit kompatibilní bezpečnostní kamerové systémy. V nově zveřejněných informacích o této službě se objevily detaily o tom, jak vlastně poslední jmenovaná funkce iCloudu+ bude fungovat.

Aby uživatelé mohli využívat neomezeného zabezpečeného úložiště na iCloudu dedikovaného pro záznamy z kamerových zařízení, musí si předplácet nejvyšší úroveň iCloudu s 2TB sdíleným úložištěm, za které si Apple žádá 249,- měsíčně.

Dle současně nastavených podmínek platí to, že 50 GB iCloud plán nepodporuje žádný kamerový systém, 200 GB iCloud plán podporuje úložiště pro jednu kameru a až pětici kamer je možné zálohovat při placení vrcholného 2 TB iCloud plánu. To se však s příchodem iCloud+ změní. Základní iCloud+ balíček s 50 GB úložištěm nabídne podporu pro uchování záznamu z jedné kamery, 200 GB balíček pak nad nabídne podporu pro až petici kamer a neomezený iCloud+ balíček pak pro neomezený počet kamer. Úložiště pro kamerové záznamy nespadá do celkového datového plánu iCloudu a je tedy nad rámec 50GB/200GB/2TB nabízených Applem. Data se zde však nachází jen 10 dní od pořízení záznamu.