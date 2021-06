Je to několik týdnů nazpátek, co Apple prostřednictvím tiskové zprávy oznámil velké vylepšení Apple Music. Pokud patříte mezi předplatitele, tak jste se mohli těšit na možnost přehrávání všech skladeb v lepší a bezztrátové kvalitě. Nechybělo ani oznámení podpory pro prostorový zvuk či Dolby Atmos. Máte-li Apple Music předplacené, tak pro vás máme skvělou zprávu – Apple totiž zpřístupnil možnost pro aktivaci prostorového zvuku Dolby Atmos. Jestliže vás tato možnost zaujala a chtěli byste zjistit, co musíte udělat pro aktivaci, tak pokračujte ve čtení.

Jak na iPhone v Apple Music aktivovat přehrávání audia v Dolby Atmos

Abyste mohli přehrávání audia v Dolby Atmos aktivovat, tak je nutné, abyste měli nainstalovaný iOS či iPadOS 14.6 a novější. Zároveň je samozřejmě nutné si předplácet Apple Music (klidně v balíčku Apple One), jinak se vám možnost pro nastavení Dolby Atmos nezobrazí. Poté už jen stačí postupovat takto:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu či iPadu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte kolonku Hudba.

a rozklikněte kolonku Zde pak sjeťe o kus níže, až ke kategorii Zvuk.

až ke kategorii V rámci této kategorie rozklikněte kolonku Dolby Atmos.

Pak už jen stačí, abyste si vybrali jednu z dostupných možností, viz níže.

Pokud si v sekci Dolby Atmos nastavíte Automaticky, tak se bude hudba v Dolby Atmos přehrávat pokaždé, když bude připojeno výstupní zařízení, které tento formát podporuje – například sluchátka AirPods (Pro) a Beats, popřípadě také reproduktory novějších zařízení od Applu. Zvolíte-li možnost Vždy zapnuto, tak se bude Dolby Atmos přehrávat neustále, a to i v případě, že nebude připojeno zařízení, které tento formát podporuje. Jestliže vám Dolby Atmos nevyhovuje, stačí zvolit Vypnuto. Kromě toho si ještě o sekci nazpátek v kategorii Stahování můžete nastavit, aby se skladby stahovaly v Dolby Atmos – stačí aktivovat Stahovat v Dolby Atmos. To, zdali skladba Dolby Atmos podporuje, poznáte podle ikony, která na jejím „profilu“ zobrazí.