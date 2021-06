Apple právě zahájil vývojářskou konferenci WWDC 2021

Před malou chvilkou odstartoval letošní ročník pravidelné vývojářské konference společnosti Apple WWDC 2021. Pár minut před zahájením jsme mohli sledovat úvodní obrazovku, na které se nacházely portréty Memoji, mezi nimiž problikávaly zprávy iMessage v různých jazycích. Krátce po úderu sedmé hodiny večerní bylo spuštěno úvodní video.

Úvodní video k letošní WWDC bylo tvořeno záběry vývojářů, kteří se svěřovali s tím, co pro ně WWDC znamená, a jak by si představovali zahájení úvodní Keynote. Jednotlivé proslovy byly doprovázené hranými i kreslenými záběry – většinou ze života vývojářů a IT odborníků, přičemž žánr záběrů osciloval mezi hraným filmem, animovaným snímek a dokonce i muzikálem. Po skončení úvodního videa již na pódium nastoupil Tim Cook se svým úvodním slovem.

Cook jako obvykle přivítal (virtuální) účastníky a poděkoval vývojářům za jejich práci v této nelehké době. Vyjádřil také své nadšení z toho, že se WWDC může konat i letos, a zdůraznil diverzitu mezi vývojáři. Cook dále zmínil, že společnost Apple pevně odhodlaná proměnit svět v lepší místo, a poté ihned předal slovo Craigu Federighimu, který představil novou verzi operačního systému iOS.

