Jste-li fanoušky středověkých akčních her, zřejmě vám neunikla zpráva o chystaném titulu Chivalry 2. Hra vychází už 8. června, a to na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Pod odstavcem můžete zhlédnout startovní trailer. Dáte hře šanci?