Skvělé akční fantasy God of War: Ragnarok bylo bohužel odloženo na příští rok. Důvodem je údajně pandemie a také fakt, že letos dorazí Horizon: Forbidden West. Dobrou zprávou je ale sdělení, že nové God of War dorazí i na PS4. To by se mělo stát i v případě Horizon: Forbidden West, oficiální potvrzení ale zatím chybí.