Apple: Náš App Store je pro vývojáře zlatý důl

Je to jen několik málo hodin nazpátek, co Apple ve svém Newsroomu uveřejnil další tiskovou zprávu. V té se konkrétně hovoří o tom, jak velký má App Store dopad na ekonomiku. Kalifornský gigant zmíněnou tiskovou zprávu publikoval tematicky pár dnů před startem konference WWDC21 – tato konference je určená především všem vývojářům a právě o nich Apple v tiskové zprávě hovoří. Hned na začátek můžeme zmínit zajímavou informaci o tom, že hodnota veškerých učiněných transakcí v App Storu v roce 2020 vzrostla meziročně o 24 %, a to konkrétně na hodnotu 643 miliard dolarů.

Kalifornský gigant v tiskové zprávě pracuje s daty, která poskytla společnost Analysis Group. Studie společnosti uvádí, že celosvětový počet tzv. „malých“ vývojářů se od roku 2015 doposud zvýšil o závratných 40 %. Pokud bychom tyto malé vývojáře měli zasadit do celkového počtu všech existujících vývojářů, tak zjistíme, že tato skupina zabírá majoritních 90 %. Abychom pojem malí vývojáři uvedli na pravdou míru, tak se jedná o takové vývojáře, kteří mají na svých aplikacích méně než 1 milion stažení, popřípadě kteří mají výdělek ze všech svých aplikací menší než 1 milion dolarů. Jen pro připomenutí, tato skupina vývojářů může využít výhodného programu App Store Small Business, díky kterému nemusí jablečné společnosti odvádět „desátek“ v podobě 30 % z celé transakce, ale jen 15 %.

Studie dále zjistila, že minimálně jeden ze čtyř malých vývojářů zaznamenal roční nárůst příjmů o více než 25 %: „Více než jeden ze čtyř vývojářů, kteří prodávají digitální obsah a služby na App Storu, zaznamenali každoročně po dobu posledních pěti let zhruba 25% nárůst zisků. Téměř 80 % malých vývojářů pak své aplikace a služby nabízí ve více zemích světa. Své výdělky tak vývojáři mohou získat až ze 40 různých zemí.“ Kromě toho všeho se v tiskové zprávě Apple věnuje také příběhům vybraných vývojářů – například těm se jmény Adam Debreczeni, Pedro Wunderlich, Andres Canella, Goran Ivašić a dalším. Jablečná společnost dále uvádí, jak se jí podařilo vývojářům získat nové zákazníky i v době pandemie onemocnění COVID-19, a jak jeho API pomáhají vylepšovat mnoho aplikací.

Ve zveřejněné tiskové zprávě promluvil také generální ředitel Applu, Tim Cook. Ten uvádí následující: „Vývojáři v App Store každým dnem dokazují, že na světě neexistuje inovativnější, odolnější a dynamičtější trh, než kterým je ekonomika aplikací. Během pandemie jsme spoléhali na nespočet různých aplikací, které nám pomohly přizpůsobit se. Díky aplikacím jsme si mohli pořídit jídlo s dodávkou až do domu, díky perfektním nástrojům pro studenty a pedagogy bylo možné na dálku studovat a díky neustále se rozšiřujícímu vesmíru her jsme se rozhodně nenudili. Výsledkem nejsou pouze mnohdy neuvěřitelné aplikace pro uživatele. Jsou to také nová pracovní místa, příležitosti a inovace, které poženou globální ekonomiku kupředu ještě po dobu mnoha následujících let.“ Podobnou tiskovou zprávu Apple před konferencí WWDC zveřejnil také loni. Celou letošní tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.