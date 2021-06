Neinstalujte si druhou betu iOS 14.7, můžete si tím zadělat na velké nepříjemnosti

Beta testování chystaných operačních systémů Applu se těší v posledních letech čím dál větší popularitě a to i přestože není rozhodně pro každého. Rizika testování si však mnozí uživatelé neuvědomují a s vidinou nejnovějšího dostupného OS na svá zařízení nahrávají softwary, které ještě pro běžné využití kvůli své možné chybovosti určené nejsou. V poslední době se sice Applu daří jeho bety dělat velmi kvalitně a riziko potíží se zařízeními po jejich instalaci je díky tomu velmi malé, přesto se však ne vždy zadaří. Přesně to platí i o včerejšku.

Včera večer vypustil Apple druhé vývojářské bety iOS 14.7, po jejichž boku dorazily i veškeré ostatní beta verze dalších systémů. Ačkoliv se jedná o bety vývojářské a tedy by k nim neměl mít přístup kdekdo, pravda je taková, že vývojářské účty, které umožňují snadné stažení bet, lze stáhnout na internetu doslova za pár vteřin a pak už uživateli nebrání v instalaci bet zhola nic. Do beta testování se proto pouští kvůli tomu i naprostí amatéři či uživatelé, kteří softwary instalují na svá hlavní zařízení. A právě to se u iOS 14.7 může šeredně vymstít. Uživatelé po celém světě totiž po instalaci bety hlásí, že jim telefon nedokáže přečíst jejich SIM karty a to jak v e fyzické, tak i elektronické verzi. iPhony jsou tedy kvůli tomu pro hovory, SMS a mobilní datové připojení prakticky mimo provoz.

V tuto chvíli zatím neexistuje řešení, jak problém uživatelsky opravit a je velmi pravděpodobné, že se neobjeví až do vydání další bety. Nutno nicméně znovu podotknout, že to Apple z míry vyvádět absolutně nemusí, jelikož se problém dotkl bety, která je určena primárně pro testování aplikací profesionálními vývojáři a nikoliv běžnými uživateli, kteří na chybu doplatí nejvíce.