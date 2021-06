Plánované vynesení vesmírného dalekohledu JWST sužují problémy

Kosmický dalekohled Jamese Webba (JWST) za 10 miliard dolarů se již chystá na start. Na stavbě i provozu spolupracuje Evropská vesmírná agentura (ESA), která má stroj dopravit do vesmíru za pomoci rakety Ariane 5. Ta má dělat představitelům vrásky na čele, jelikož raketa údajně trpí problémy. Ty byly k vidění i při posledním startu v srpnu minulého roku, jelikož vibrace stroje při startu překročily stanovenou hranici. ESA se ke spekulacím původně nevyjadřovala. Dnes už ale říká, že veškeré potíže byly vyřešeny a raketa Ariane 5 v létě vynese do vesmíru během dvou startů běžné družice. Dalekohled by měl vyletět k nebesům v listopadu.