Booster Super Heavy může mít až 32 motorů Raptor, tvrdí Musk

Booster Super Heavy určený pro vesmírnou loď Starship bude disponovat úžasným výkonem. Původně se očekávalo, že booster bude osazen 28 motory Raptor. Musk ale potvrdil, že zpočátku půjde o 29 motorů. Později by to mohlo být až 32 motorů Raptor. Po satelitech Starlink budou motory Raptor brzy nejčetnějším produktem, jelikož společnost zvládá vyrobit kus za 48 hodin.

29 Raptors on Booster initially, rising to 32 later this year, along with thrust increase per engine. Aiming for >7500 ton thrust long-term. T/W ~1.5.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021