Podívejte se na skvělý koncept skládacího iPhonu

Kolem skládacích smartphonů bylo jednu dobu velmi rušno. Byť „hype“ kolem těchto zařízení poměrně ustal, rozhodně to neznamená, že by se snad měla mít na ústupu. O skládacím smartphonu se hovoří několik let i v souvislosti s Applem, přičemž kalifornský gigant vlastní několik patentů a dle spekulací má i některá řešení testovat. Pod drobnohled si tuto vizi vzali i uživatelé, kteří ukázali několik konceptů. Níže umístěný hovoří o iPhonu 12 Flip. Nic takového se ale na 99,9 % letos neuskuteční a pokud někdy skládací smartphone z dílny Applu uvidíme, bude to až za několik let. Líbil by se vám takový skládací iPhone?

Fotogalerie iPhone 12 Fold (1) iPhone 12 Fold (2) iPhone 12 Fold (3) iPhone 12 Fold (4) +7 Fotek iPhone 12 Fold (5) iPhone 12 Fold (6) iPhone 12 Fold (7) iPhone 12 Fold (8) iPhone 12 Fold (9) iPhone 12 Fold (10) Vstoupit do galerie