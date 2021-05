Xiaomi ukázalo 200 W nabíjení

Nabít smartphone bude v budoucnu trvat možná pouze pár minut. Rozhodně tomu napovídá nedávný test společnosti Xiaomi, která smartphone Xiaomi Mi 11 Pro s kapacitou baterie 4000 mAh nabila díky 200 W nabíjení za pouhých 8 minut. K zahození není ani bezdrátově 120 W nabíjení, které stejný smartphone nabilo za 15 minut. Video naleznete pod odstavcem.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021