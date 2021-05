Německo a Norsko uvedly do provozu podmořský kabel Nordlink, jehož účelem je spojit elektrické sítě obou zemí. Kabel dovolí Německu exportovat nadbytečnou elektrickou energii z větrných parků do Norska, kde je možné ji uskladnit. Odtud bude pak možné posílat elektřinu zpátky do Německa, bude-li to třeba. Podle kancléřky Angely Merkelové jde o milník v moderní dodávce energie po Evropě. Kabel je dlouhý 623 kilometrů. Celý projekt stál dvě miliardy eur.