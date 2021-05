Chytré brýle Applu nabídnou podporu True Tone

Ti, kdo používají Apple produkty nějaký ten pátek, funkci True Tone s největší pravděpodobností velmi dobře znají. Jde o funkci, která po zapnutí přizpůsobuje nastavení barevného podání displeje tak, aby co nejlépe reagoval na okolní světelné podmínky. True Tone Apple nabízí v celé řadě zařízení a jak se zdá, tatáž funkce by se v budoucnu mohla objevit také v chystaných a dlouho očekávaných brýlích pro rozšířenou realitu, které nesou „pracovní“ název Apple Glass.

Naznačuje to nově uznaný patent společnosti Apple, který nese název „Modifying Display Operating Parameters Based on Light Superposition From a Physical Environment“, za jehož krkolomným názvem se nachází popis technologie, která by měla na zařízení pro rozšířenou realitu upravovat jas a zobrazovaných AR elementů s ohledem na okolní světelné podmínky tak, aby byl projektovaný obraz pro uživatele zařízení co nejpříjemnější.

V textu poměrně komplexně a složitě popsaného patentu (který si můžete v originále přečíst zde) Apple popisuje způsob, jakým se zařízení pro rozšířenou realitu dokáže vypořádat s potenciálními problémy při zobrazování AR obsahu, vlivem možného barevného rušení způsobeného nevhodnou kombinací barev zobrazovaného objektu v porovnání s okolním prostředím. Složitě popisovaný systém by měla pomocí několika nástrojů zaručit to, že objekt zobrazovaných na displeji zařízení (Apple Glass) bude vždy vykreslen tak, aby byl dobře viditelný ale aby zároveň nedocházelo k podstatné degradaci celkového zobrazení scény – například jejím umělým ztmavením na displeji brýlí. To vše by mělo zároveň brát v potaz nároky na baterii a systém by měl fungovat co nejefektivněji.

Tento patent funkčně navazuje na další, který byl Applu uznán před několika týdny, a který se zabývá systémem na rozpoznání směru pohledu uživatele. Tím, že AR zařízení rozpozná konkrétní sledovaný objekt, dokáže lépe upravit charakteristiky zobrazení displeje tak, aby bylo vykreslení co nejideálnější právě s ohledem na onen konkrétní sledovaný subjekt.