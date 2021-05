Výměna starých Apple Watch za nové je teď vůbec nejvýhodnější

Komerční sdělení: Právě teď je ideální doba na obměnu starých Apple Watch za nové. U Mobil Pohotovosti nyní totiž dostanete o 20 % více za své chytré hodinky, a to díky nové službě Koupíš, Prodáš. Získáte tak výrazně vyšší výkupní cenu a při výběru nových Apple Watch navíc ještě ušetříte.

Pokud vlastníte starší model hodinek od Applu a zvažujete pořízení Apple Watch Series 6, Apple Watch SE nebo klidně i Apple Watch Series 3, tak nyní je ta správná doba odhodlat se k upgradu. Na všechny modely se totiž vztahuje zmíněný bonus 20 %, díky čemuž získáte tu nejlepší výkupní cenu.

Jestliže se tedy například rozhodnete upgradovat z Apple Watch Series 4 na nejnovější Apple Watch Series 6, vyjde vás novinka jen na 6 950 Kč. Cenu hodinek si totiž ponížíte o 4 200 korun za původní smartwatch, plus ještě o bonus 840 Kč. Výslednou cenu si navíc můžete rozdělit do 26 měsíčních splátek a v tomto případě by vás nové Apple Watch Series 6 vyšly jen na 296 Kč měsíčně.

