Květen na Apple Music – Výtečný Michal Prokop, dechberoucí St. Vincent i Mobyho velká repríza

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož tu máme poslední víkend května, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Moby – Reprise

Bestofky jsou desky tak trochu do počtu, v lepším případě rekapitulují, v lepším recyklují starý materiál a občas evokují hudebníkův důchod. Nebo alespoň přestávku. V případě Mobyho to neplatí, jeho album Reprise je sice kompilace starších hitů, ale v úplně novém podání se symfonickým orchestrem a řadou zajímavých hostů od Gregory Portera po Marka Lanegana. Moby coby elektronický producent se symfonickým aranžmá a práci s orchestrem dlouhodobě vyhýbal, na Reprise ovšem dokazuje, že šlo o zbytečnou obavu. Skladby v novém provedení zní zajímavě a často jsou posunuty do kompletně jiné polohy. Jedna z nejzajímavějších „bestofek“ za několik let.

Michal Prokop & Framus Five – Mohlo by to bejt nebe

Téměř po deseti letech je tu nová studiovka Michala Prokopa. A jde o výtečnou záležitost: kromě precizně zprodukovaného zvuku se na obsahu podílela široká škála autorů a kolegů hudebníků od Michala Pavlíčka po již zesnulého Zdeňka Rytíře. Vznikla tak barevná mozaika poctivého rocku ze staré školy: pevné bluesrockové základy a texty s lehce intelektuálním podtextem, to má v československém rocku padesátiletou tradici. Je skvělé slyšet, že ji Michal Prokop umí přenést i do roku 2021, letos se v Česku moc lepších rockových desek nejspíš neurodí.

Morcheeba – Blackest Blue

Po sólové pauze zpěvačky Skye Edwards a rozkolu mezi bratry zakladateli Godfreyovými se doslova před pár lety kapela Morcheeba zmátožila z nepříjemného období a konečně se vrátila na scénu v plné síle. Deska Blackest Blue je toho důkazem: Morcheeba navazuje na své triphopové a downtempové kořeny a servíruje je tak decentně zabalených aranží, že se to nedá nazvat jinak než jako lahůdka pro pamětníky. Éra popových singlů je nejspíš pryč, ale jako celek dokáže Blackest Blue skvěle podbarvit nejeden zasněný večer.

St. Vincent – Daddy’s Home

St. Vincent patří mezi nejzajímavější americké songwriterky současnosti. Neostýchá se bavit publikum, ale zároveň se nebojí hrát s posluchači i publikem hry, díky kterým zůstává i na šesté studiovce Daddy’s Home zahalena lehkým závojem tajuplnosti. Pro album jsou výrazná dvě témata, z hudebního hlediska hodně odkazuje k rocku a popu, který frčel na východním pobřeží USA v 70. letech, což byla doba spíš odlehčených melodií, textově ale reflektuje návrat zpěvaččina otce z vězení, tedy zkušenost traumatickou a seriózní až na půdu. Na Daddy’s Home tak vznikl zajímavý hudební koktejl, jaký se jen tak neslyší.

The Black Keys – Delta Kream

Americká dvojice The Black Keys si za dvacet let na scéně, které letos slaví, vybudovala až kultovní status. Což je vlastně zvláštní vzhledem k tomu, že hraje lehce dřevitý bluesrock s nádechem alternativy naprosto mimo trendy indierocku posledních dvou dekád. Nové album Delta Kream to jen potvrzuje. Obsahuje totiž coververze hill country bluesových písní, což je regionální žánr, který se ještě jakž takž drží v povědomí amerických bluesrockerů, ale do Evropy až na pár výjimek prakticky neprosáknul. Pro řadu tuzemských posluchačů tak bude Delta Kream možná vůbec první seznámení s tímto žánrem, ovšem je to seznámení báječné. The Black Keys se umí s písněmi řádně pomazlit, je z nich znát úcta k žánru a bluesrockovým kořenům, zároveň si ale zachovali stále tu tvář, kvůli které The Black Keys posluchači milují. Když retro, tak takhle!

