Oblíbený seriál Younger neboli Znovu 20 je nyní ke zhlédnutí na Voyo

Nablýskaný seriál z New Yorku je klasickým místem, kde by člověk chtěl žít a alespoň z části žít jako jeho hrdinové. Proč se stal kultem a jeho domovská TV Land Originals pouští letos do svět už sedmou řadu?

Seriál má vše, co má mít, aby byl zrozen k úspěchu díky skvělému příběhu a také díky skvělému tvůrci a producentovi.

S příběhem přišla americká podnikatelka, autorka beletrie a faktu Pamela Redmon Satran. Její kniha, kterou zná český čtenář pod názvem – Od zítřka budu sexy třicítka – zaujala tvůrce Darrena Stara. A tím se dostáváme ke skvělému tvůrci. Je to právě Darren Star, který do světa televizní zábavy pustil kultovní seriály jako je Beverliy Hills, Melrose Place, Sex ve městě a dalším jeho úspěchem je právě Younger. Svět teď dobývá i jeho poslední tvůrčí počin a tím je seriálu Emily in Paris.

Hlavní hrdinkou je čtyřicetiletá Liza, která žila téměř na předměstí New Jersey. Kde po boku svého, manžela vychovávala dceru Caitlin. Jak už to, tak bývá manžel si našel mladší milenku a Lize má na krku rozvod a před sebou nelehký úkol. Stát se opět tou ženou, kterou bývala před tím, než se z ní stala panička z předměstí, která pečuje o svou dceru a rodinný krb. V tom ji pomáhá její nejlepší kamarádka Meggi za kterou se Lize odstěhuje do Brooklynu. A tady se začne psát podivný příběh.

Krásná, energická, ale ke své smůle čtyřicetiletá Lize najednou zjišťuje, že okolí o ní tolik nestojí. Když se rozhodne opět restartovat svoji kariéru, personalisté jí naznačují, že už patří do starého železa. S kamarádkou proto vymyslí plán, že bude o svém věku lhát, a udělá se mladší, než opravdu je. Záhy je všechno mnohem jednodušší… a zároveň ještě dvakrát tak obtížnější.

K bláznivému mládí patří také bláznivé vztahy. Lize tedy vyprovodí svou dceru na letiště směr Indie a sama začne zažívat více než její dcera. Zamiluje se do krásného a hlavně o čtrnáct let mladšího Joshe – tatéra s vlastním studiem a její kamarádky jsou najednou holky, kterým je o patnáct let méně. Nicméně díky této lži získá svou vysněnou práci asistentky ve vydavatelství Empirical Press.

Nezapomeňte už od 27. května na videoportáli Voyo bude k dispozici první série populárního seriálu Znovu 20. Hlavní roli v něm hraje americká herečka Sutton Foster, která svou kariéru rozjela již v roce 1996 na Broadwayi ztvárněním role Sandy Dumbrowski v muzikálu Pomáda. Později za jinou roli v jiném muzikálu obdržela prestižní divadelní ocenění Tony Award. Nemůže být tedy divu, že se o ní začali zajímat i tvůrci filmů a seriálů. V roce 2015 si tak zahrála hlavní roli právě v seriálu Znovu 20. Dodejme, že herečce Sutton Foster bylo v době premiéry seriálu rovněž čtyřicet let. Ale poznat to na ní rozhodně nebylo. Ostatně přesvědčte se sami.

Zajímavosti o ostatních herců seriálu

Krásnou blondýnku Hilary Duff asi nemusíme úplně představovat. Americká herečka, která je spojovaná především s rolemi krásek v amerických komediích jako je například Moderní popelka, Italské prázdniny nebo například Dvanáct do tuctu a jiné. Hraje v seriálu nadanou editorku Kelsey, která to má snad ještě těžší v milostném životě než v tom pracovním. Není to odkaz na skutečnost? Její vztah se zpěvákem Aaronem Carterem skončil kvůli jeho nevěře s Hilary nejlepší kamarádkou. Útěchu našla v náruči zpěváka kapely Good Charlotte Joela Maddena. Poté to Hilary zkusila se svým dlouholetým kamarádem a hokejistou Mikem Conriehem. Ani to ale nevyšlo, a nakonec se Hil zasnoubila se zpěvákem Matthewem Komou.

Miriam Shor, která hraje marketingovou ředitelku Dianu, která hlavní hrdinku nepřiměřeně trápí. V seriálu se několikrát vytáhne se svou perfektní italštinou, kterou opravdu bravurně ovládá i v reálném životě. O dvacetiletých dívkách si myslí své, ale také jim radí: „Pamatujte si, že je důležité, abyste dělaly, co dělat chcete. Ve dvaceti letech strávíte spoustu času tím, že přemýšlíte, co si o vás myslí ostatní. To je ale jen ztráta času!“ vzkazuje herečka.

Asi nejzajímavější je osobní život seriálové Meggie, kterou si zahrála Debi Mazar, představitelka, ta je ve skutečnosti vyučenou kosmetičkou a vizážistkou. Díky tomu se také seznámila s Madonou, které se během 80. let na klubové scéně starala o make-up. Staly se z nich dobré přítelkyně a Madona Debi dokonce obsadila do videoklipů k songům Papa Don´t Preach, True Blue, Deeper and deeper a Music.