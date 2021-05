Apple se zřejmě chystá vstoupit do světa kryptoměn

S opravdu velkou nadsázkou můžeme říct, že i inzeráty na pracovní pozice mohou leckdy prozradit, nad čím Apple uvažuje. Apple tento týden zveřejnil inzerát, v němž hledá posilu k týmu „Apple Wallets, Payments and Commerce“, který je Applem označován pouze jako „WPC“. Zmínka o kryptoměnách je uvedena v klíčových kvalifikacích na tuto pozici. Dále má uchazeč oplývat více než pětiletými zkušenostmi s prací v odvětví zabývající se alternativním poskytováním plateb, přičemž v inzerátu jsou zmíněny digitální peněženky, rychlé platby, kryptoměny atd. Zájemce by měl mít také 10 a více let odborné praxe a minimálně šestileté zkušenosti ze segmentu rozvoje obchodu a finančních služeb.

„Tým Apple Wallets, Payments, and Commerce (WPC) hledá zkušeného manažera pro rozvoj podnikání, který by vedl partnerství alternativních plateb. Hledáme osvědčeného profesionála v globálních alternativních a vznikajících platebních řešeních. Potřebujeme vaši pomoc při formování rámce partnerství a komerčních modelů, definování paradigmat implementace, identifikaci klíčových hráčů a řízení vztahů se strategickými alternativními platebními partnery. Tato pozice bude odpovědná za rozvoj podnikání od začátku do konce, včetně prověřování partnerů, vyjednávání a uzavírání obchodních dohod a zahájení nových programů,“ stojí dále v textu. Zmínka o kryptoměně je z celého inzerátu pochopitelně nejzajímavější. Inzerát je ale široký zřejmě úmyslně, aby se na pozici hlásily co nejkvalifikovanější osoby. Pochopitelně se ovšem začaly rojit spekulace. Některé hovoří například o úmyslu implementovat kryptoměny do Apple Wallet.