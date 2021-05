Všemožných aplikací, pomocí kterých můžete na vašem Macu prohlížet či spravovat vaše fotografie, existuje nespočet. Mezi ty nejznámější patří bezesporu Adobe Lightroom, anebo třeba darktable. Tyto dvě zmíněné aplikace fungují naprosto skvěle, o tom žádná. Existují však i jiné aplikace, které nabídnou různé unikátní funkce navíc. V tomto článku se tedy společně podíváme na 5 aplikací s unikátními funkcemi pro prohlížení a správu fotografií na Macu.

ApolloOne

Aplikace ApolloOne je určená pro jednoduché prohlížení a organizování fotografií na Macu. Součástí je mimo jiné RAW dekodér, pomocí kterého je možné ihned zobrazit náhled fotografie ve formátu RAW. Nechybí také speciální funkce, pomocí které můžete vzít jakoukoliv fotografii a zvětšit ji bez toho, aniž by došlo k výraznému snížení kvality. Dále vás ApolloOne zaujme všemožnými režimy pro prohlížení fotografií, společně s jednoduchou možností pro zobrazení a úpravu metadat. Zmínit můžeme také speciální panel, který využijete při práci s RAW fotografiemi. ApolloOne je ke stažení zdarma, nabízí však také prémiovou verzi, za kterou si musíte zaplatit.

Aplikaci ApolloOne stáhnete zde

qView

qView je perfektní a minimalistická aplikace, pomocí které si můžete prohlížet fotografie. Dobrou zprávou je, že qView stáhnete jak na Mac, tak i na počítače s Windows či Linux. Jestliže se vám tedy po vyzkoušení aplikace zalíbí, tak máte stoprocentní jistotu toho, že si ji bez problémů nainstalujete i na svá ostatní zařízení. Po spuštění qView se vám prvotně zobrazí černá obrazovka. Pro zobrazení položek je nutné otevřít nějakou složku s fotkami, které chcete spravovat. Mezi fotkami se pak můžete pohybovat také šipkami na klávesnici. qView podporuje také animované fotografie ve formátu GIF, dokonce můžete měnit i jejich rychlost či exportovat určitý snímek. Nechybí režim prezentace, kterou si můžete dokonce přenastavit k obrazu svému. Aplikace qView je k dispozici zcela zdarma.

Aplikaci qView stáhnete zde

XnView MP

Další aplikací pro správu a prohlížení fotografií, která nesmí v našem žebříčku chybět, je XnView MP. Tato aplikace nabízí nástroje pro jednoduché zobrazení, správu a změnu velikosti fotografií na Macu. Organizaci fotografií můžete s pomocí různých nástrojů provádět v různých režimech – stačí si vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. XnView MP pak můžete využít také pro hromadnou konverzi fotografií do jiného formátu, u jednotlivých fotografií lze samozřejmě také změnit velikost. XnView MP dokáže zobrazit také staré a nestandardní formáty fotografií, samozřejmě společně s těmi novějšími. Zvládne pracovat také v RAW snímky a k akceleraci používá GPU. Rozhraní XnView MP si pak můžete kompletně překopat k obrazu svému. XnView MP je k dispozici zdarma.

Aplikaci XnView MP stáhnete zde

Picturama

Jestliže hledáte moderní aplikaci pro zobrazení vašich fotografií, tak by se vám mohla líbit ta s názvem Picturama. Tato aplikace nabízí podporu pro zobrazení fotografií ve formátech JPG, PNG, TIF, WebP, HEIC a mnoho dalších. Zapomenout nesmíme také na podporu zobrazení snímků RAW. V rámci aplikace Picturama si po otevření určité fotografie můžete zobrazit detailní informace EXIF, IPTC, MakerNotes a XMP. K jednotlivým fotografiím pak lze přidat značky – s těmi ale pak můžete pracovat jen v aplikaci Picturama, žádným způsobem se nepřepíšou do Finderu, což by mohlo někomu vadit. Nechybí nástroje pro jednoduché otáčení či oříznutí fotografií. Upravené fotografie pak lze exportovat v různých formátech, viz na začátku tohoto odstavce. Při exportu si můžete nastavit kvalitu, velikost a popřípadě lze odstranit metadata. Picturama je k dispozici zdarma.

Aplikaci Picturama stáhnete zde

Lyn

Poslední aplikací, na kterou se v našem seznamu podíváme, je Lyn. Tato aplikace slouží především k zobrazování a organizování fotografií a kromě nových formátů podporuje i ty staré. Zmínit můžeme také podporu RAW, která je důležitá pro většinu profesionálních fotografů. Při připojení podporovaného fotoaparátu lze v aplikaci ihned pracovat se snímky, které z něj pochází. Lyn dále podporuje také progresivní změnu velikosti vybraných fotografií. Těšit se můžete na podporu funkce ColorSync, která dokáže detekovat váš barevný profil a upravit tak barvy. K jednotlivým snímkům můžete přidávat různé komentáře a značky. Kromě fotoaparátů podporuje Lyn také zobrazení dat z SD karet, externích disků či NAS serverů. Z Lyn pak lze výsledný snímek přímo sdílet na Flickr, Dropbox, SmugMug a další. Lyn vychází na 29.99 dolarů, nabízí však bezplatnou zkušební verzi.

Aplikaci Lyn stáhnete zde