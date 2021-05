Apple je jedna z mála společností, kterým záleží na soukromí a bezpečnosti jeho zákazníků. Dokazuje to všemožnými funkcemi, které neustále přidává do svých operačních systémů. Naposledy Apple do iOS a iPadOS přidal funkci, díky které vás veškeré aplikace musí požádat o svolení ke sledování. Pokud jim sledování nepovolíte, máte jednoduše smůlu. Kromě toho lze ve všech systémech přehledně sledovat, které aplikace mají přístup k různým funkcím a systémovým službám. Tyto přístupy pak můžete samozřejmě jednoduše odepřít, tedy pokud se vám něco nebude zdát.

Jak na Macu zjistit, které aplikace mají přístup k mikrofonu a kameře

Výše jsem zmínil, že možnost přehledného sledování toho, které aplikace mají přístup k různým funkcím a systémovým službám, je k dispozici na všech systémech – a macOS rozhodně není výjimkou. Pokud byste si na Macu chtěli ověřit, které aplikace mají například přístup k mikrofonu a kameře, popřípadě k dalším funkcím či datům, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu vlevo nahoře klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto dojde k otevření nového okna, ve kterém se přesuňte do sekce Zabezpečení a soukromí.

Nyní v horním menu klepněte na záložku s názvem Soukromí.

Zde v levém menu pak podle potřeby rozklikněte kolonku Mikrofon nebo Kamera.

nebo V okně se pak zobrazí seznam aplikací, které mají k mikrofonu či kameře přístup.

které mají k mikrofonu či kameře přístup. Pro odepření přístupu stačí, abyste odškrtnuli políčko u konkrétní aplikace.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze jednoduše zjistit, které aplikace mají přístup k mikrofonu či kameře. Pokud nechcete, aby aplikace k mikrofonu či kameře přístup měla, tak neexistuje nic jednoduššího než jej odepřít. Kromě mikrofonu a kamery si ještě dále můžete ověřit, jaké aplikace mají přístup k polohovým službám, kontaktům, kalendářům, připomínkám, fotkám, rozpoznávání řeči, zpřístupnění, monitorování vstupu, plnému přístupu k disku, souborům a složkám, záznamu obrazovky, médiím a Apple Music, HomeKitu, Bluetooth, automatizacím, vývojářským nástrojům, analýze a vylepšování a reklamě Apple. Pro provedení některých změn se možná budete muset autorizovat pomocí zámku v levém dolním rohu okna.