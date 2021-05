Z App Storu zmizí kultovní simulátor Hatoful Boyfriend

Hra Hatoful Boyfriend se stala kultem díky svému netradičnímu námětu. Jako jediná lidská studentka univerzity pro holuby se v ní snažíte navázat vztah s jedním z dostupných opeřenců. Hra si překvapivě po vydání vybudovala velkou fanouškovskou základnu, a to nejen díky svému ulítlému námětu, ale i díky tomu, že podle některých šlo o žánrový klenot s velmi dobře vyprávěným příběhem. Hatoful Boyfriend se díky své popularitě dostal samozřejmě i na iPhony. Z App Storu ale podle prohlášení vývojáře Hato Moa nejpozději na konci května zmizí. Jak je to možné?

Jak se ukazuje, vinu nenese Apple, který by se rozhodl zčista jasna zakázat všechny hry s holuby. Pravým „viníkem“ je tentokrát smlouva vývojáře s vydavateli hry s Devolver Digital. Ta totiž platila pouze na pět let, a protože se Hatoful Boyfriend dostal na mobilní platformy v roce 2016, tento květen smlouva vyprší. Hru si tak nebudou moci na App Storu zakoupit noví zájemci, pokud ji však už v knihovně máte, bude stále ke stažení k dispozici. Problémy s distribucí budou ale zřejmě jen dočasné, nedokážeme si totiž představit, že by Moa svou kultovní hru chtěl přestat nabízet novým potenciálním fanouškům. Pokud ale nechcete nic nechávat náhodě, Hatoful Boyfriend můžete dnes stále z App Storu stahovat. Dáte za něj 129 korun.