5 filmových novinek na HBO GO, kterými si můžete zpříjemnit víkend

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tento víkend se můžete těšit třeba na napínavý snímek Sama se svými sny, dokument Svatý otec nebo drama Síla zvyku.

Film „Sama se svými sny“, natočený na skalnatém, malebném sicilském pobřeží, zkoumá univerzální a nadčasová témata jako jsou odloučení od rodiny, emigrace, generační konflikty a represe vůči ženám. V 60. letech minulého století Lucia žije sama se svou babičkou poté, co její rodiče emigrují do Francie za prací. Lucia je nešťastná, že musí zůstat v Itálii, a snaží se najít své místo v této malé tradiční vesnici pod dohledem přísné babičky, která své vnučce nerozumí. Lucia však netuší, že její babička skrývá hrozné rodinné tajemství, které by mohlo ohrozit dívčin život.

Když postarší Edna nevysvětlitelně zmizí, její dcera Kay a vnučka Sam spěchají do zchátralého venkovského sídla jejich rodiny, kde po celém domě nacházejí podivné stopy, které odhalují Edninu pokročilou demenci. Ale Edna se náhle vrátí stejně záhadně, jako zmizela. Kay se obává, že její matka nechce nebo nemůže říct, kde byla, ale Sam překypuje nadšením z toho, že je babička zpět. Když však začne být Ednino chování stále nepředvídatelnější, obě mají pocit, jako by ji začala ovládat jakási zákeřná temná síla. Celovečerní debut režisérky a scénáristky Natalie Eriky Jamesové vnáší do žánru filmů odehrávajících se ve strašidelných domech nezapomenutelný nový nádech.

Drama Síla zvyku sleduje životy různých žen v průběhu jednoho dne. Hilla se chystá na romantickou dovolenou a Emmi pořádá u sebe doma párty. Když jdou do školy s Miljou, po setkání s cizincem naberou události nečekaný spád. Emppu je rozpolcená mladá herečka, která s obavami nacvičuje svou životní roli. Alexi je nezkušená žalobkyně, která se připravuje na svůj první případ u soudu. Niina je oběť trestného činu, která už několik let čeká na soudní proces. Miia pořádá firemní večírek, ale nálada se dramaticky změní, když její spolupracovnice Katja otevřeně přizná, že ji její šéf obtěžoval. Film vykresluje každodenní život v novém světle. Absurdní humor nás rozesměje i rozpláče. Je opravdu možné, že se tyto věci kolem nás dějí?

Carmen, bývalá drogová královna, se skrývá v Kanadě, kde žije v naprosté anonymitě. Předstírá, že je po smrti, neboť doufá, že tak její děti budou moci vést v Amsterodamu normální život. Drží se dál od všech problémů až do onoho osudného večera, kdy je napadena její kolegyně a Carmen nezbývá než přispěchat ženě na pomoc. V sebeobraně útočníka zabije, takže je zatčena a vydána do Nizozemska. Zatímco její děti jsou v šoku z toho, že je jejich matka stále naživu, najdou se i tací, kteří mají s Carmen nevyřízené účty. Všichni zúčastnění se tak ocitnou na bizarní horské dráze, na níž se problémy neuvěřitelně rychle množí. Carmen musí jednou provždy skoncovat s minulostí, aby zachránila svou rodinu.

Režisér Andrej a jeho přítelkyně Paula zjistí, že se stanou rodiči. Vzhledem k tomu, že si nastávající matka nepřevzala ze své nefunkční rodiny vhodné rodičovské vzorce, musí se budoucí otec usmířit se svým dávno ztraceným tátou, který je nyní mnichem na hoře Athos. Andrej začne navštěvovat klášter, aby vyřešil záhadu kolem odchodu jeho otce, který ho opustil, když mu bylo pouhých šest let. Mohl by tak najít klíč k tomu, jak se stát otcem, kterého nikdy neměl? Jak těhotenství postupuje, touha najít odpovědi a dosáhnout usmíření vytváří prostor pro něco mnohem smysluplnějšího – příchod krásné holčičky.