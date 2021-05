Apple představí na podzim výroční edici iPodu touch! Takto bude vypadat

Letos na podzim uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy uvedl Apple na trh jeho revolučního hudebního přehrávače iPod. Přestože se z tohoto produktu stala postupem času kvůli příchodu iPhonů či iPadů minimálně v očích některých uživatelů zbytečnost v jeho nabídce, Apple se s ním rozloučit v žádném případě nechce. Na podzim bychom se totiž měli dočkat jeho nové generace, která právě dvacáté výročí uvedení na trh oslaví.

Že Apple na novém iPodu touch pracuje není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Celé řadě na sobě nezávislých leakerů to totiž potvrdily jejich zdroje s tím, že by se mělo jednat o skutečně výrazný redesign. To pak dnes v noci potvrdil i vývojář Steve Moser, který má zřejmě o novince tak velké množství informací, že se dokonce rozhodl vytvořit její rendery. Díky nim se tak můžeme s jejím designem seznámit s velmi slušným zhruba pětiměsíčním předstihem. Jak bude iPod vypadat se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete vidět, Apple má u novinky počítat s designovým jazykem stejným jako u nových iPhonů 12, iPadů Air či Pro nebo třeba nedávno představených iMaců M1. Počítat tedy můžeme s ostrými hranami a roztažením displeje přes celou přední stranu bez jakýchkoliv rušivých designových či ovládacích prvků. Novinka tak přijde o svůj ikonický Home Button, který nahradí ovládání gesty. Co se pak týče jejího zabezpečení, v úvahu připadají tři varianty – buď Touch ID pod displej (což se však zdá vzhledem k tomu, že se bude jednat pravděpodobně o levný produkt velmi nepravděpodobné), nebo Touch ID na Power Button či pouhé zabezpečení na kódový zámek (tedy stejný systém, jaký využívá Apple i nyní). Vše však v tomto směru ukáže až čas a úniky, které přinese.