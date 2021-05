V Apple Parku se po nějaké době opět staví

Je to už několik měsíců, co v Apple Parku utichly stavební stroje a došlo k dokončení posledních stavebních prací a terénních úprav. Apple chce však (kvůli COVIDu) relativně prázdný Apple Park využít a hodlá opět stavět. Nově by mělo v kampusu vyrůst středisko určené speciálně pro vývojáře, tzv. Developer Center.

O novém projektu v rámci Apple Parku se zmínil Phil Schiller při své výpovědi v rámci probíhajícího soudního řízení mezi Applem a společností Epic. Shiller před soudem nemluvil o specifikách projektu a detailech stavby, tudíž dostupných informací není příliš. Co se však dá předpokládat je to, že chce Apple navázat na tzv. Developer Compatibility Labs, které Apple představil v roce 2010 a šlo o jednodenní semináře a workshopy pro vývojáře na platformu macOS. Ti mohli prostory využít také při vývoji nebo finalizaci vývoje své aplikace, přičemž jim byly dostupné všemožně konfigurace Maců tak, aby se vývojáři mohli ujistit o dostatečné kompatibilitě své aplikace.

Aktuální podoba Apple Parku:

Nově budované centrum pro vývojáře by mělo plnit obdobnou funkci, s jistotou to však nikdo neví. Apple se k celé záležitosti zatím nevyjádřil. Tzv. Developer Compatibility Labs se před lety nacházely hned v několika zemích, disponovaly kapacitou až 10 lidí a poplatek za jejich využití činil 99 dolarů za den.