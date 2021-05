Na iPhony dorazil první díl legendárního Samorosta. Ke stažení je zcela zdarma

Necelé dva měsíce po původním oznámení iOS portu české adventurní legendy Samorost jsme se konečně dočkali. První díl série můžete ode dneška stahovat z App Storu, a to zcela zdarma. Samorost 1 tím doplňuje všechna svá novější pokračování. Sérii od brněnské Amanity si tak na iOS můžete zahrát v její kompletní podobě.

Národní herní klenot tak krásně zapadl do zmodernizovaného portfolia, které si Amanita na iOS zvládla vybudovat. Samorost 1 totiž nepřichází ve své původní podobě, ale s omlazeným vizuálem a upravenou hudbou. Do soundtracku hry dokonce přibylo několik zcela nových písní od dvorního skladatele studia Floexe. Nemusíte se tedy bát toho, že by roztomilému dobrodružství o pidižvíkovi, který se snaží předejít srážce dvou planetek, ubylo něco z jeho původního kouzla.

V jádru se stále jedná o klasickou point and click adventuru, kterou nad ostatní povyšuje zejména její kouzelné zpracování. Hádanky jsou většinou jednoduché a pokud jste někdy hráli jinou hru od Amanity, budete se cítit jako doma. Brněnští vývojáři zvládli na iOS kromě všech dílů Samorosta vydat i řadu dalších her, z nichž některé můžete najít jako součást předplatného Apple Arcade. K jejich nejnovější portu, který původně vznikl jako závěrečná práce Jakuba Dvorskeho, se však dostanete i bez něj, zdarma je totiž pro všechny.

Samorosta můžete zdarma stáhnout zde