V čem podnikat během koronakrize

Už déle než rok nás sužuje pandemie onemocnění COVID-19, která v mnoha ohledech obrátila svět naruby. Došlo totiž ke značnému omezení ekonomiky, s cílem snížení rizika přenosu viru také trávíme více času doma a obecně bychom mohli říct, že se vše zpomalilo. Takzvaná koronakrize s sebou ale nemusí přinášet pouze negativa. Zároveň nám otevírá úplně nové možnosti, které rozhodně stojí přinejmenším za vyzkoušení. Řeč je samozřejmě o on-line podnikání. V dnešním článku se proto podíváme na pár příležitostí, jež by mohly stát za to.

Psaní blogu

Úplně nejzákladnější možností je si začít psát blog, případně rozjet jiný, zajímavý web. V takovém případě je nejdůležitější, abyste dokázali čtenáře upoutat a zajistili tak, že na vaše stránky bude chodit stále více a více lidí. Psát navíc můžete doslova úplně o všem. Baví vás například auta, technologie, počítačové hry, nebo něco úplně jiného? Ať už jde o cokoliv, určitě tento zájem sdílíte ještě se spoustou dalších lidí, kteří by rádi ocenili nové informace.

Zdroj: Unsplash

Jakmile na web dostanete zmiňované lidi, je to už celkem jednoduché. Stačí na něj přidat ještě reklamy a následně profitovat z celkových návštěv, případně z jednotlivých prokliků.

Copywriting

Jestliže vás zaujala první možnost, tedy psaní blogu či webu, ale nemáte v hlavě žádný nápad, o kterém byste dokázali neustále tvořit obsah, pak by zajímavou možností mohl být takzvaný copywriting. Tuto příležitost ocení především lidé, kteří rádi píšou, dokážou čtenáře svým textem zaujmout a předat mu potřebné informace. V případě copywritingu už totiž nevytváříte pro vaše médium, nýbrž pro potřeby firem či jednotlivců.

Ne každý si totiž dokáže poradit například se sepsáním poutavého článku, a právě pro zmiňované firmy může jít o nesmírně důležitou věc, za kterou rády poctivě zaplatí. Pokud už navíc píšete delší doby a skutečně se jedná o vašeho koníčka, tak si s takovým článkem dokážete poradit levou zadní.

Influencering

Časy, kdy nikdo neznal termín „influencer,“ jsou už naštěstí dávno pryč. Nemusí se přitom nutně jednat jen o známé osobnosti, ale klidně i o vás. Obrovskou výhodou je, že se v tomto směru nabízí hned několik různých možností, ve kterých figurují sociální sítě. Můžete se totiž pustit například do natáčení obsahu na videoportál YouTube, TikTok, anebo třeba Instagram. Právě poslední možnost, tedy podnikání na Instagramu, je poměrně zajímavou volbou, která stojí za vyzkoušení.

Streamování (nejen) her

U influenceringu ještě chvíli zůstaneme. Jeho další formou může být takzvané streamování obsahu na internet neboli tvorba živého vysílání. Dnes masy lidí sledují takzvané streamery, jak hrají nejrůznější videohry. V této branži každopádně musíte splňovat jednu ze dvou podmínek. Buďto být v dané hře skutečně dobrý, kvůli čemuž se lidi budou chodit od vás prakticky učit, nebo být nějak jinak zajímavý/jedinečný, abyste si diváky vůbec získali.

Nemusí se ale nutně jednat jen o hry. Na portále Twitch.tv se stále větší oblibě těší lidé, kteří se zaměřují na nejrůznější kreativní činnosti. Konkrétně může jít o kreslení, editace fotografií a podobné aktivity. Možností je spousta a ti nejlepší z nejlepších si takto dokážou vydělat miliony měsíčně.

Překladatelství

Někomu jde matematika, někoho baví sporty a někdo je od přírody nadaný na cizí jazyky. Pokud se řadíte do poslední zmiňované skupiny, své znalosti a zkušenosti můžete uplatnit například jako takzvaný freelancer na volné noze a překládat materiály, podklady, návody a řadu dalších pro nejrůznější firmy. Dnešní svět se stále více globalizuje, kvůli čemuž je potřeba zacílit nejen na místní trhy, ale rovnou na celý svět. A přesně v takových momentech je potřeba použít služeb překladatelů.

IT služby

Pravděpodobně jste už za svůj život několikrát slyšeli, že „ajťáků je nedostatek.“ Doba jde kupředu a moderní technologie se neustále zlepšuje. Podnikat například jako programátor na volné noze může doslova každý. Je akorát potřeba tomu věnovat čas. Internet je každopádně plný nejrůznějších učebních materiálů, díky kterým se můžete naučit programovat poměrně rychle a následně vám už jen stačí uplatnit vaše nabyté znalosti. Zdroj: unsplash.com

To se samozřejmě nemusí týkat pouze této profese. Cenné jsou také služby například v oblasti IT poradenství, správy a návrhu sítí, nebo tvorbě webových stránek. Zároveň obrovskou hodnotu mají grafičtí designéři, kteří s pomocí správného softwaru dokážou vyčarovat skvělá díla.

Vlastní e-shop

Dnes si může svůj vlastní e-shop založit úplně každý. O to lepší to je, když tuto činnost opět spojíte s vaším koníčkem, případně oblíbeným tématem a zaměříte se tedy na něco, co vás skutečně baví a máte k tomu vztah. V takovém případě je nutné udělat poctivý průzkum trhu, zjistit, na co se musíte zaměřit, najít vhodné dodavatele, ověřit kvalitu a hurá do toho.

Oblibě se také těší takzvaný dropshipping. Tehdy totiž nepotřebujete disponovat žádným skladem, jelikož vámi nabízené zboží budete nechávat zasílat přímo od velkoobchodního dodavatele na adresu zákazníka. Za celé zprostředkování si pak přijdete na adekvátní provizi s minimálním rizikem.

Správa sociálních sítí

Už párkrát jsme zde naznačili, že sociální sítě jsou doslova alfou omegou dnešního on-line marketingu. Přesně proto si firmy cení lidí, kteří se dokážou postarat o jejich správu a zajistit tak jejich růst. Jestliže tedy víte, jak která síť funguje, můžete vaše znalosti opět proměnit do podoby freelance podnikání a s tímto nejednoduchým úkolem ostatním pomáhat. Zmiňované firmy se totiž mnohdy soustředí pouze na Facebook, kdežto na ostatní, mladší platformy zapomínají, což je obírá o spoustu pozornosti.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nyní jsme si zde zmínili 8 zajímavých oblastí, do kterých se může pustit doslova každý, a to rovnou z pohodlí vlastního domova. Jednak se tak můžete parádně zabavit, a navíc si i vydělat, případně rozjet parádní byznys. Zároveň bychom se ze současné situaci měli poučit. Je totiž možné, že v budoucnosti přijdou další lockdowny, a proto není na škodu mít již něco rozjetého. Zde si ještě můžete prohlédnout 15 tipů na on-line podnikánív roce 2021.