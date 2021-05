Oživená legenda Bulánci dorazí na Macy i iPhony!

V pondělí večer jsme vás na našem magazínu jako jedni z prvních informovali o tom, že vývojáři ze studia SleepTeam ohlásili návrat jedné z nejlegendárnějších českých her Bulánci. Pomoci jim v něm měla samotná komunita přes Startovač, na kterém studio žádalo o příspěvek na vývoj ve výši 500 000 Kč. Ačkoliv se může zdát tato částka na první pohled a charakter hry poměrně vysoká, pár hodin po startu kampaně se ukázalo, že si Bulánků cení hráči daleko víc. V době psaní tohoto článku je na ně totiž vybráno téměř 2 800 000 Kč, přičemž do konce kampaně zbývá ještě neuvěřitelných 28 dní. Částka tedy rozhodně ještě poroste. Takto obří zájem zaskočil dle oficiálního vyjádření i samotné vývojáře, kteří se proto rozhodli poděkovat hráčům dalším rozšířením hry.

V prvotním popisu Bulánků 2.0 se počítalo „jen“ s PC a konzolemi, přičemž při úspěchu měl být spuštěn i vývoj mobilní verze. A jelikož se úspěch dostavil, vývojáři již vývoj mobilní verze Bulánků potvrdili – a jak jinak než pro obě nejrozšířenější platformy. Vyplývá to alespoň z popisu na Startovači, kde není platforma charakterizovaná, takže je jasné, že se počítá jak s iOS, tak Androidem. To ale není stále vše. Na aktualizované stránce Startovače se totiž objevilo i potvrzení vývoje macOS verze, která vzniká též jen díky obřímu zájmu o titul. Ve hře se navíc dále objeví editor levelů (jakožto její součást) a prakticky jasný je rovněž cross-platform multiplayer. Ten se totiž do Bulánků dostane ve chvíli, kdy na ně přes Startovač vývojáři vyberou 3 000 000 Kč, což je podle nynějšího tempa výběru otázkou maximálně několika dní. Jak rychle se titulu dočkáme je nicméně zatím nejasné.

