eBay vyráží do boje proti sexu. Odnese to Hra o trůny, Playboy naopak přežije

eBay patří mezi oblíbené prodejní servery s dlouholetou tradicí, a seženete zde (kromě vyloženě ilegálních položek) prakticky vše, na co si jen vzpomenete – včetně sexuálně explicitního materiálu. Právě prodeji tohoto zboží se ale eBay chystá v blízké budoucnosti učinit přítrž. Co to znamená pro uživatele?

Fotogalerie eBay shopping iOS 2 eBay shopping iOS 1 Ebay verbluefft mit hohem Gewinn im vierten Quartal ARCHIV: Ein Logo am Hauptsitz des Internet-Auktionshauses Ebay, aufgenommen in Kleinmachnow bei Berlin (Foto vom 18.03.03). Mit ueberraschend guten Geschaeftszahlen im vierten Quartal hat Ebay die Erwartungen von Branchenanalysten uebertroffen und ein wirtschaftliches Rekordjahr abgerundet. Der Gewinn des Betreibers des Online-Auktionshauses und des Bezahldienstes PayPal belief sich von Oktober bis Dezember auf 757 Millionen Dollar (570 Millionen Euro) oder 57 Cent pro Aktie, wie das Unternehmen am Mittwoch (16.01.13) mitteilte. (zu dapd-Text) Foto: Robert Michael/dapd ebay-image-search +2 Fotek ebay-fb Vstoupit do galerie

Na aukčním a prodejním serveru eBay lze sehnat opravdu různé zboží, a to včetně sexuálně explicitního materiálu. Pokud se ale na tomto serveru chystáte zpeněžit svou sbírku specifických časopisů či kolekci lechtivých DVD, měli byste tak učinit do 15. června – do tohoto data totiž eBay zakáže prodej naprosté většiny sexuálně explicitiního materiálu. Každý má pochopitelně jiný pohled na to, co znamená “sexuálně explicitní materiál”, a je pravda, že pravidla eBaye byla až dosud pro mnohé značně matoucí. Nová pravidla definují nahotu jako “ukázku jakýchkoliv částí mužských nebo ženských genitálií (…) nebo ženských prsou, kdy jsou viditelné dvorce nebo bradavky”. Coby nahotu eBay nově definuje také “osoby, zapojené do sexuálního kontaktu nebo aktivity”. Mezi zapovězené zboží budou na eBayi nově patřit sexuálně explicitní komiksy, knihy, filmy, animované filmy a další podobný obsah.

Zákaz se tedy s největší pravděpodobností bude vztahovat také na sérii Hry o trůny, výjimka bude naopak udělena magazínům typu Playboy, Playgirl, Mayfair nebo třeba Penthouse, stejně jako některým uměleckým aktům v sekci umění. Na eBay bude i nadále možné prodávat také erotické hračky v neotevřeném balení, které ovšem nesmí být sexuálně explicitní. Provotovatelé serveru eBay v souvisejícím prohlášení uvedli, že jejich web má být “bezpečným a důvěryhodným trhem”. Z důvodu omezení obsahu zmizí také kategorie Others -> Everything Else -> Adult Only. Do této kategorie již nebude přijímáno nové zboží.