Webový Instagram se již brzy stane mnohem využitelnější

Sociální síť Instagram je stvořená pro smartphony. Pochopitelně si ji užijete i na tabletech či webových prohlížečích, byť s omezeními. Rozdíly se ale Facebook, jenž Instagram vlastní, snaží pomalu vyrovnávat. Jistě víte, že když spustíte Instagram na webovém prohlížeči, nemůžete například přidávat fotografie.

To může být samozřejmě mírnou komplikací pro grafiky, kteří si s fotkami „vyhrávají“ v profesionálních programech. Nicméně se zdá, že by tento problém mohl brzy odpadnout, neboť vývojář a leaker Alessandro Paluzzi objevil, že Instagram pracuje na způsobu, jak umožnit na sociální síť nahrávat fotografie a videa z webového prohlížeče. Obrázky, které leaker sdílel na svém Twitteru, naznačují, že výše zmíněné může být skutečně blízko. Samozřejmě by bylo možné také obsah ořezávat, používat filtry či přidávat doprovodný text.

Leaker se ale nezmínil o přidávání stories. Samozřejmě se jedná pouze o kód v aplikaci a není jasné, zda si na Instagramu něčeho podobného v dohledné době užijeme. Pokud by se ale tak stalo, třeba by vývojáři po dlouhých letech také začali pracovat na oficiální aplikaci Instagram pro iPad. Ale kdo ví. Uvítali byste, aby bylo možné nahrávat obsah na Instagram z webového prohlížeče na Macu či PC?