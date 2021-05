Takto bude vypadat první orbitální let vesmírné lodi SpaceX Starship

SpaceX již nějakou dobu testuje své prototypy vesmírné lodi Starship. V současné době jsou testy omezeny na skok do výšky zhruba 10 kilometrů, který je následovaný řízeným pádem a přistáním. Bez exploze se to povedlo až s testem SN15, který by měl svůj let zopakovat. Vzhledem k tomu, že Starship má jednou letět na Mars, testování prototypů u pouhých skoků pochopitelně neskončí. V plánu je také samozřejmě orbitální test, jehož podobu prozradil dokument, který SpaceX zaslala Federal Communications Commission.

Start by měl proběhnout v Boca Chica, a to za pomoci boosteru Super Heavy, jenž by se měl oddělit zhruba tři minuty po startu a o 5 minut později by měl přistát v Mexickém zálivu. Mezitím bude Starship pokračovat, oběhne téměř celou Zemi a přibližně 90 minut po startu vstoupí zpět do atmosféry nad Havají. Přistát by loď měla na plošině vzdálené asi 62 mil severozápadně od pobřeží Kauai. Plošina je ale pouze předpoklad, neboť dokumenty hovoří pouze o „přistání na moři“. Pokud jde o samotný let, Starship by během svého letu neměla překročit hranici 116 kilometrů nad zemí (72 mil). Elon Musk už dříve řekl, že by se tento test mohl udát koncem letošního roku. Dokumenty ovšem hovoří o prvních dvou měsících roku příštího. Uvidíme tedy, kdy se dočkáme. Snad test dopadne dobře.