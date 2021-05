Pokud sledujete společnost SpaceX, toto video by vám nemělo uniknout. Jde o video, které mapuje historii celého testování prototypů vesmírné lodi Starship, a to včetně tweetů od samotného Elona Muska. Video je vyhotoveno líbivým způsobem a jistě kdekoho zaujme. Dále můžete vidět i směr, jakým by se mělo testování lodi Starhip nadále ubírat. Odkaz naleznete pod odstavcem.