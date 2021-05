Jak na iPhone zjistit, ke kterým aplikacím jste se přihlásili přes Sign in with Apple

Od doby, co Apple představil a začal využívat funkci Sign in with Apple, uběhlo již několik dlouhých měsíců. Pokud jste tuto funkci ještě nezaznamenali, tak se svým způsobem jedná o podobná přihlašovací řešení, která mají na svědomí společnosti Facebook a Google. S pomocí těchto přihlašovacích metod se při registracích a přihlašování k uživatelským účtům nemusíte o nic starat – stačí jen klepnout na tlačítko a celý proces je automaticky proveden za vás. Sign in with Apple však samozřejmě nabízí něco navíc – při registraci si můžete vybrat, zdali chcete sdílet svůj vlastní mail, anebo zdali jej sdílet nechcete, což ocení především jedinci, kteří si potrpí na bezpečnost a soukromí.

Jak už to bývá ve zvyku, tak na Apple zařízeních můžete mít perfektní přehled o všem, co se nějakým způsobem týká vašeho soukromí. Můžete si například zobrazit, které aplikace mají přístup k vaší poloze, fotkám či kontaktům. Tak stejně si můžete zobrazit informace o tom, ke kterým aplikacím jste se přihlásili přes Sign in with Apple.

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na kolonku s vaším profilem.

Na další obrazovce pak rozklikněte sekci s názvem Heslo a zebezpečení.

Poté v kategorii Přihlášení přes Apple otevřete možnost Aplikace používající Apple ID.

Tímto se zobrazí seznam všech aplikací, ke kterým jste přihlášení přes své Apple ID.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete na vašem iPhonu zobrazit veškeré aplikace, ke kterým jste se přihlásili přes Sign in with Apple. Dobrou zprávou je, že pouze u zobrazení seznamu aplikací to nekončí. Stisknutím jediného tlačítka totiž můžete zapříčinit to, že u vybrané aplikace, ke které jste se přihlásili přes Sign in with Apple, přestanete své Apple ID využívat – stačí na konkrétní aplikaci klepnout. To se hodí například tehdy, pokud se z určitých důvodů rozhodnete aplikace kompletně přestat využívat. Mimo to si po rozkliknutí aplikace můžete nechat zobrazit její zásady ochrany osobních údajů či smluvní podmínky.