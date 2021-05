Z Nintenda na iPhony: Mobilní Story of Seasons se připomíná v novém traileru

Simulátory pohodového života si konečně začínají hledat cestu i na iPhony. Po uvedení mobilního Stardew Valley se v současnosti můžeme těšit na nedávno oznámený mobilní port My Time At Portia I už dávno ohlášené Story of Seasons Mobile. To bylo doteď v informačním limbu, kdy to jediné, co jsme o hře věděli, bylo to, že vlastníci značky ze studia Marvelous přenechali práva na vývoj a následnou operaci hry čínskému gigantovi Tencent Studios. Ti vývojem nakonec pověřili svou pobočku Next, která nám konečně v novém traileru ukazuje, jak hra bude vypadat. A vypadá to na opravdu hezký relax v tradičně malebném městečku.

Vývojáři se i přes to, že jde na mobilech o úplně novou značku, neúspěchu zřejmě bát nemusí. Stardew Valley slavilo na malých obrazovkách velké úspěchy, navíc je Story of Seasons již dávno zavedenou značkou na větších platformách. Úspěch přece jenom slavila i na západních trzích, a to například na přenosné konzoli Nintendo DS. Omezení daná menší obrazovkou by nadcházející hru tedy tolik limitovat neměla. Klasické farmaření, rybaření a ostatní kratochvíle pohodového života se tak už osvědčily i v kapesním provedení. Datum vydání zatím Tencent neprozradil, stejně jako to, jestli hra vůbec vyjde na západních trzích. Vzhledem k úspěchu podobných projektu bysme se však divili, kdyby nás Story of Seasons na iPhonech minulo.