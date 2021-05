Čipování lidí přes vakcíny už nestojí nic v cestě: Vědci vyvinuli čip, který se vejde do injekční jehly

Pokud jste se báli například aktuálního očkování proti Covid-19 s tím, že nechcete, aby vám někdo píchnul do těla sledovací micro-čip, mohlo si vaše okolí jen s úsměvem ťukat na čelo. To však platilo jen do minulého týdne. Vědcům z Kolumbijské univerzity se podařilo vytvořit nejmenší bezdrátový čip na světě, který je tak malý, že je možné jej aplikovat pomocí běžné injekční jehly. Zařízení, které vědci vytvořili, je aktuálně považováno za nejmenší jednočipový systém, který je kompletním fungujícím elektrickým obvodem na světě.

Implementovatelný čip je viditelný pouze pod mikroskopem a vznikl při vývoji čipů, které lze vložit do těla pomocí klasické jehly. Cílem vědeckého výzkumu, při kterém tento čip vznikl, je vytvořit miniaturizované zdravotní senzory, které je možné vpravit do těla pacienta a sledovat jeho aktivitu včetně teploty, krevního tlaku, glukózy, dýchání a mnoho dalšího. Cílem je mít možnost diagnostikovat některé onemocnění a poruchy s co nejmenší invazí do samotného organismu.

V současné době nelze podobná zařízení komerčně vyrábět, protože potřebují velký objem energie, čipů, vodičů, měničů, baterii a dalších součástek, které nelze vyrobit v tak malé velikosti, aby je šlo implementovat do těla pomocí jehly. Vědci z Kolumbijské univerzity v čele s vedoucím studie Kenem Shepardem na to šli jinak. Navrhli a vytvořili nejmenší jednočipový systém na světě, který je svým celkovým objemem menší než 0,1 mm³. S tím jsou schopni komunikovat pomocí ultrazvuku, který jej zároveň napájí energií potřebnou pro jeho provoz. Díky tomu je čip viditelný pouze pod mikroskopem a jeho velikost odpovídá například velikosti roztoče.

Tým vytvořil speciální anténu, která je umístěna na vrcholu čipu a umožňuje jeho komunikaci a napájení pomocí ultrazvuku. Celý čip je implementovatelný pomocí injekční jehly a je funkční sám o sobě bez nutnosti jakéhokoli přídavného zařízení. O výrobu samotného čipu se postaraly společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve spolupráci s Columbia Nano Initiative a University of New York Advanced Science Research Center.

Vědci věří, že technologie, kterou vytvořili, může vstoupit do klinických studií a následně být schválena pro lékařské použití. Konečným cílem celého výzkumu je vyvinout čipy, které mohou být vstřikovány do těla pomocí injekční jehly a je možné s nimi komunikovat pomocí ultrazvuku, přes který předají informace o vnitřních procesech těla. Aktuální čip není plně funkční a dokáže prozatím pouze měřit tělesnou teplotu. Jedná se tedy o prototyp, který aktuálně není možné komerčně využívat. V současné době se proto prozatím toho, že by někdo dokázal vyrobit čip této velikosti, jenž by odkázal komunikovat na kilometry daleko s ilumináty, muhmentariány nebo Billem Gatesem obávat nemusíte.