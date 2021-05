Applu unikla grafika k Apple Music HiFi

Stalo se již jakousi tradicí, že představení každé novinky z dílny Applu předchází celá řada nejrůznějších neoficiálních úniků, které danou novinku světu odhalí s předstihem. Asi vás proto nepřekvapí, že na tuto tradici Apple zřejmě nechtěně opět navázal u chystaného bezztrátového streamingového režimu Apple Music označovaného jako HiFi, který by se mohl světu podle některých náznaků představit snad už zítra. Na slušnou porci ranních úniků nyní navázal designér Stijn de Vries, který ve webové verzi Apple Music odhalil skrytou, doposud nepoužívanou grafiku.

Grafika se vztahuje konkrétně k heslu Lossless (tedy bezztrátový), které je dotvořeno jakousi spirálou z boku znázorňující zřejmě právě “tok” hudby bez jakékoliv ztráty. Grafiku Apple využije velmi pravděpodobně na některé ze svých mikrostránek, skrze které bude o novém bezztrátovém režimu Apple Music své uživatele v následujících dnech či týdnech informovat. Vyloučit sice nelze ani to, že bude režim jako Lossless přímo nazývat, avšak vzhledem k tomu, že se pro vysoce kvalitní hudební režimy vžilo spíše označení HiFi, je pravděpodobné, že kalifornský gigant sáhne spíš po něčem takovém.

Kdy přesně by se mohl nový bezztrátový režim Apple Music, který má být mimochodem součástí standardního předplatného, představí není v tuto chvíli zcela jasné. V kuloárech se sice šušká již o zítřku, avšak to mnozí leakeři vyvrací s tím, že o těchto plánech Applu zatím neslyšeli a nevěří jim. Na druhou stranu už začal lákat na novinku, která má nynější hudební svět změnit, lákat i samotný Apple, takže se zítřek vyloučit určitě nedá. A co vy, viděli byste podobnou vychytávku rádi?