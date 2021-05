Apple začal prodávat dva zbrusu nové PRIDE řemínky pro Apple Watch

Po dlouhých měsících očekávání zbrusu nové generace AirPods jsme se dnes místo nich dočkali dvojice nových řemínků pro Apple Watch. Ty Apple představil dnes 17. května, tedy v mezinárodní den boje proti homofobii a jak již sami tušíte, oba pochází z takzvané Apple Watch Pride Edition. Jedná se tedy o řemínky, které by měly symbolizovat vaši podporu v boji proti homofobii. Společně s řemínky pak přichází také nový ciferník, jenž bude k dispozici v nejbližších hodinách pomocí softwarové aktualizace watchOS. Pokud vás neirituje Pride edice, pak je nutné uznat, že se oba řemínky skutečně povedly. První je pletený řemínek s názvem Pride Edition Braided Solo Loop, který Apple popisuje následovně:

„Pružný, jedinečně navržený Pletený navlékací řemínek Pride Edition v barvách vlajky Pride je výjimečně pohodlný a dá se snadno navléknout i stáhnout. Každý řemínek je vyrobený ze 16 000 vláken recyklovaného polyesteru, která se na speciálních pletacích strojích proplétají s ultratenkými silikonovými vlákny. Řemínek se pak řeže laserem na přesnou délku, aby dokonale seděl. Měkký pletený řemínek s příjemnou texturou je odolný proti potu a vodě.“ Tento řemínek si můžete zakoupit za cenu 2690 Kč včetně DPH a je k dispozici jak pro 40 mm tak i 44mm verzi Apple Watch. Bohužel Apple nikde neuvádí, zda výtěžek z prodeje jde přímo na podporu LGBTQ lidí.

Druhý řemínek pak patří do kolekce Nike a nese prostý název Nike Pride Edition. Apple jej popisuje následujícími slovy: „Měkký, prodyšný a lehký provlékací sportovní řemínek Nike Pride Edition je vyrobený z nylonové tkaniny s reflexními duhovými vlákny. Inspirace vlajkou Pride je nepřehlédnutelná – třeba když řemínek krásně září na světle. Řemínek má provlékací zapínání, které si rychle a snadno nastavíš. Hustě tkaná vlákna jemně přiléhají k pokožce a odvádějí vlhkost. A odolné příchytky na rubové straně pevně drží.“ Tento řemínek si můžete zakoupit za cenu 1290Kč a to jak ve verzi pro 40mm, tak i 44mm Apple Watch.U obou řemínků se pak dočtete také oficiální vyjádření Applu ohledně podpory organizací, které podporují pozitivní změnu pro LGBTQ lidi. „Apple hrdě podporuje organizace, které prosazují pozitivní změny pro LGBTQ lidi. Například Encircle, Equality North Carolina, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, PFLAG, National Center for Transgender Equality, SMYAL nebo The Trevor Project ve Spojených státech a mezinárodní organizaci ILGA World.“