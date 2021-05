5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (14. 5. 2021 – 16. 5. 2021)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Jurský park III

Osm let po neblaze proslulém incidentu žije doktor Alan Grant i se svou ženou daleko od dinosaurů. Palčivá potřeba finančních prostředků na jeho výzkum jej ale donutí přijmout nabídku bohatého byznysmena Paula Kirbyho. Jedná se o let nad ostrovem Isla Soma, kde se nachází druhé výzkumné centrum doktora Granta. Doktro Grant netuší, že Paul Kirby potřebuje experta, který mu pomůže najít čtrnáctiletého syna, ztraceného při nehodě v průběhu paraglidingu nad ostrovem.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Jurský park III pořídíte zde.

10 000 BC

Horský kmen lovců mamutů Jagalové se obává hladovění, protože zvířata, která jsou jejich zdrojem obživy, přicházejí stále později a je jich méně. Když je v horách u mrtvé ženy nalezeno modrookoé děvčátko, prorokuje stará šamanka, že dívka, která dostane jméno Evolet, je znamením velkých změn. Věštba také říká, že z kmene Jagalů vzejde také válečník, kteréž se s Evoilet ožení a povede kmen k novému životu. Do dívky se nakonec zamiluje DeLeh, a když jsou oba přepadeni bojovníky na koních a Evolet je násilně odvlečena, rozhodou se KaRen, DeLeh a TikTik vydat po stopách nájezdníků a zajatce osvobodit.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film 10 000 BC pořídíte zde.

Shaft

Walter Wade je obviněn z vraždy mladého černošského studenta a čelí hrozbě trestu. Jeho zámožná rodina má ale možnost složit za něj závratnou kauci a „uklidit“ synka z dosahu policie. Wade ale netuší, že má nepřítele v detektivu Shaftovi, který na jeho čin nezapomněl ani po dvou letech, kdy se Wade tajně vrací do Států. Někteří se snaží Shafta umlčet, on se ale nedá…

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Shaft pořídíte zde.

V oku tornáda

Město Silverton je během jednoho jediného dne zničeno neobvyklým náporem tornád. Zatímco se celé město zmítá ve větrných smrštích, má podle předpovědí to nejhorší teprve přijít. Zatímco většina lidí se snaží ukrýt někde v bezpečí, hrstka zvědavců se blíží k tornádu a sleduje, do jaké blízkosti se dokáže dostat lovec tornád, aby pořídil snímek, který se jen tak nepovede vyfotit.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film V oku tornáda pořídíte zde.

Děda je lotr

V komedii Děda je lotr se představí Zac Efron po boku Roberta de Nira. Seriózní a distingovaný Jason (Zac Efron) vyráží na road trip se svým poměrně odvázaným dědou Dickem (Robert de Niro). Dick si rozhodně hodlá cestu užít se vším, co k ní patří, ať už jsou to nekonečné tahy v baru, karaoke nebo pořádné rvačky, a kromě toho hodlá do divokého světa zasvětit i Jasona. Ten se chce ale především včas a v pořádku vrátit na svou vlastní svatbu…

39,- vypůjčení, 59,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Děda je lotr pořídíte zde.