Víme, o jakou barevnou variantu nového iMacu M1 je mezi jablíčkáři největší zájem

Jedním z hlavních lákadel nedávno představených iMaců M1 je jejich nový design v kombinaci s celou řadou doposud neokoukaných barevných kabátků. Ty byly sice některými jablíčkáři po odhalení označovány za nevkusné, ale jak se zdá, o některé nové barvy zájem je a to více než solidní.

Na to, jaký zájem je o jednotlivé barvy nových iMaců se ve svém průzkumu zaměřili analytici ze společnosti SellCell. Těm se podařilo zjistit, že tou nejoblíbenější variantou novinky mezi uživateli je modrá – sáhne či sáhlo po ní totiž na 33,4 % dotázaných. Na druhém místě se umístila konzervativní stříbrná se 30,1 % “podílu” a na třetím pak zelená se 13,4 %. Nejméně atraktivní je pak dle průzkumu oranžová – sáhlo by po ní totiž jen 3,3 % dotázaných. Je nicméně otázkou, nakolik se to výběru barevné varianty dotazovaných podepsalo to, že některé jsou dostupné jen ve vyšších konfiguracích, o které nemusí být až takový zájem, zatímco modrou či zelenou seženete i “v základu”.

Nové iMacy začne Apple prodávat už příští pátek s tím, že zhruba v polovině příštího týdne bychom se měli dočkat jejich prvních recenzí od zahraničních médií a youtuberů. Z prvních testů výkonu, které se objevily v databázi Geekbench 5, se nicméně dá říci, že minimálně právě z hlediska výkonu se máme rozhodně na co těšit. Novinky totiž válcují dřívější 21,5″ top modely iMaců, ale tempo dokáží držet i s vyššími 27″ modely.