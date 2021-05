Pokud na vašem iPhonu či iPadu začnete vyplňovat nějaký formulář, například ten objednávkový, tak musíte zadat svoje jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a případně také platební údaje. Klasickým způsobem je nutné všechna tato data vepsat ručně. Žijeme každopádně v moderní době, kdy se všechno různými způsoby ulehčuje, což je samozřejmě skvělé. Pro vyplnění hesel existuje Klíčenka na iCloudu, platební metodu lze pak automaticky vyplnit také (popřípadě můžete využít Apple Pay) a stejně to je i v případě adresy. Co ale dělat když adresa, která se vám automaticky vyplňuje, není správná? To se dozvíte níže.

Jak na iPhone přidat či upravit adresu pro správné vyplňování ve formulářích

Jestliže jste se například přestěhovali, anebo jste vyplnili špatnou svoji adresu, tak ji při vyplňování formulářů dost možná musíte ručně přepisovat. Mnoho uživatelů bohužel nemá ani nejmenší tušení o tom, jakým způsobem lze vlastní adresu upravit. Nejedná se však o nic složitého, stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Kontakty. Popřípadě stačí přejít do aplikace Telefon, a poté dole klepnout na možnost Kontakty.

Nyní v horní části obrazovky klepněte na váš profil – Moje vizitka.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na ikonu Upravit.

Poté sjeďte o kus níže, a to až k sekci s adresou , kde ji můžete upravit.

, kde ji můžete Pokud adresu nemáte, tak stačí klepnout na přidat adresu.

tak stačí klepnout na Ihned poté, jakmile adresu nastavíte, tak klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Jakmile provede úspěšné nastavení adresy, tak je ještě nutné, abyste si v rámci nastavení Safari ověřili, zdali máte nastavený správný kontakt s adresou, ze kterého se mají data čerpat. I v tomto případě je postup jednoduchý – stačí, abyste přešli do Nastavení, kde sjeďte o kus níže a lokalizujte kolonku s názvem Safari, kterou rozklikněte. Poté sjeďte opět o kus níže, a to až ke kategorii Obecné. Zde pak klepněte na Vyplňování, pak se přesuňte do Moje info a ze seznamu kontaktů vyberte sebe.