Tisíce rodin nemá IT techniku na distanční výuku, darovat starší počítač můžete i vy

Darování starší IT techniky od jednotlivců či firem vede ke zvyšování sociální a ekologické odpovědnosti. Vyřazená technika, která by nebyla již dále využita, je recyklována tím, že po instalaci potřebného hardware a software je používána pro výuku dítěte.

Fotogalerie Obdarovaná rodina ze severních Čech Projekt poskytl již více než 2000 PC techniky do potřebných rodin Servisní práce na počítačové technice od dárců 6c032a-decko-pred-pocitacem +3 Fotek DSC08798-1-2048x1152 DSC08716-2048x1152 Vstoupit do galerie

Spuštěním projektu Počítače dětem reagoval Nadační fond IT people na aktuální pandemickou situaci a uzavření škol, kdy se tisíce dětí ocitly bez přístupu ke vzdělání. Po roční činnosti projektu získalo svůj PC již více než 2300 potřebných dětí. Projekt je dlouhodobý bez ohledu na délku trvání online výuky, jelikož se zaměřuje na snižování rozdílu mezi dětmi, které mají přístup ke vzdělávání. Do budoucna bude cílem projektu i edukovat rodiny tak, aby děti využívaly techniku ke zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem, tedy nejen k běžnému každodennímu studiu či zábavě.

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat od dárců na začátku letošního roku tisíce kusů IT techniky, kterou můžeme nyní postupně distribuovat do potřebných rodin, které si z různých důvodů nemohou vlastní počítač ani notebook dovolit“, říká Robert Novotný, předseda správní rady Nadačního fondu IT people a autor projektu Počítače dětem.

O aktuálnosti projektu vypovídají nové žádosti od rodin, který přichází každý týden a jsou postupně vyřizovány. Z tohoto důvodu projekt hledá stále dárce starší techniky i dobrovolníky, kteří mohou s projektem pomoci. „Kromě darované techniky budeme nesmírně rádi i za jakékoliv finanční dary. Každých 900,- Kč totiž zajistí jednomu dítěti plně funkční počítat pro jeho výuku. Z finančních darů hradíme nákup náhradních dílů, pořízení software či dopravu,“ vysvětluje Novotný.

„Vzdělávání dětí by mělo být naší prioritou. Díky znalostem a informacím může mít kultura, věda a další odvětví společnosti budoucnost,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Do projektu se můžete zapojit přímo zde.