Do Apple Arcade dorazil sedmdesátkový The Oregon Trail

Jen málokterá herní značka dokáže své kořeny stopovat tak hluboko do minulosti jako The Oregon Trail. Původně textová adventura, vydaná v roce 1971, sledovala osud party osadníků přemísťujících se přes americký severozápad s cílem v titulním státě Oregonu. Od jejího původního vydání si hra prošla řadou různých změn a vyšla na všech možných platformách. Naposledy si ji vzal do parády francouzský Gameloft a nyní na Apple Arcade nabízí The Oregon Trail v podobě, která i přes to, že dostává moderní kabátek, stále odkazuje ke své původní verzi pro počítač Apple II. V traileru níže můžete sami posoudit, zda li byste původ hry datovaly takového digitálního pravěku.

Hlavní náplní hratelnosti je jednoduché rozhodování se. Na cestě do Oregonu si budete moci vybírat z velkého množství různých cest, přičemž každá z nich bude skýtat rozdílné nástrahy. Kromě nebezpečné divočiny a počasí se ale o životy vašich osadníků bude pokoušet i obyčejná smůla. Pokud se vám zlomí kolo u povozu, neznamená to nutně nezdar, díky neplánované zastávce, času a úsilí věnovaným na opravu však můžete malý kus před vaším cílem začít hladovět, nebo se vám osadníci můžou nachladit a zanedlouho zemřít. Všechna taková neštěstí pak můžete vidět v krásné, šestnáctibitové grafice, která konečně vdechuje americkým prériím nový život. Hru pořídíte zcela zdarma jako součást předplatného Apple Arcade.