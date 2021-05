Nový iPad Pro M1 převálcoval v prvních výkonnostních testech nejnadupanější 16” MacBook Pro

Do světa tabletů vtrhla nekompromisní bestie. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat nový iPad Pro osazený čipem M1, který si relativně nedávno odbyl svou premiéru. Novinka se totiž před pár hodinami objevila v databázi výkonnostních testů Geekbench 5, které potvrdily její brutální výkon. Ten je dokonce takový, že s ním iPad Pro M1 zadupe do země nejnadupanější 16” MacBook Pro.

Apple se už na své Keynote chlubil tím, že je nový iPad Pro M1 oproti jeho předešlé generaci o 50 % rychlejší a výkonnější. Tento husarský kousek nyní potvrdily i benchmarky, ve kterých se objevil konkrétně 12,9” model. Ten získal v testu jednoho jádra průměrně 1718 bodů a v testu více jader pak 7284 bodů. Loňská generace iPadů Pro s čipem A12Z přitom ve stejném testu dosáhla na jedno jádro “jen” 1121 bodů a v testu na více jader 4665 bodů. Novinka je tedy přibližně o 56 % výkonnější a rychlejší.

Naprosto úchvatně se jeví skóre testu více jader i ve srovnání s Macy – konkrétně pak s 16” MacBookem Pro osazeným čipsetem Intel Core i9. Ten totiž získává ve stejném benchmarku na jedno jádro jen 1091 bodů a na více jader 6845 bodů, takže i jej strká iPad Pro do kapsy. Tento fakt je o to neuvěřitelnější při pohledu na ceny obou strojů – 12,9” iPad Pro totiž seženete v základu za 30 990 Kč, MacBook Pro s i9 pak nejlevněji za 82 990 Kč. Cenový rozdíl při pohledu na nový výkonnostní test je tedy skoro až neuvěřitelný.